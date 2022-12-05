Почему для игр на большом экране в пути лучше купить iPad Mini, а не складные смартфоны Samsung

Вывод

Результаты тестирования показали, что по средней частоте кадров в Genshin Impact, как и по эффективности FPS на ватт Z Fold 4 сильно уступает iPad Mini 6 с чипом Apple A15: 41,4 к/с против 59,3 к/с и 7 FPS на ватт против 9,5. Да и вообще по всем показателям iPad оказывается наиболее подходящим для игр из всех представленных устройств. Подробнее смотрите выше.