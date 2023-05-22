Почему долго пользоваться приложением навигатора на смартфоне нельзя

При длительном пользовании приложением навигатора на смартфоне можно столкнуться с неприятными последствиями. И это может навредить вашему аппарату.

Перегрев. Это одна из главных проблем, которая у вас возникнет, если вы станете долго пользоваться телефоном как навигатором. Повышенная нагрузка в этом случае будет связана с активной работой GPS и процессора. Из-за перегрева в итоге вы столкнётесь со снижением скорости работы смартфона и, возможно, с серьёзным повреждением его компонентов. Особенно опасно пользоваться навигатором летом, когда жарко.

Проблемы с дисплеем. При постоянно включении экрана и его ярком отображении может возникнуть так называемый эффект ожога. Проявляется это в виде отметин или «призраков» на дисплее. Особенно актуально это при OLED-матрице.