Почему фанаты Xiaomi начали переходить на смартфоны других производителей

Повышение цен . Компания начала понемногу повышать стоимость своих моделей. К примеру, Redmi Note 5, 7, 8 Pro стоили до 20 тысяч рублей, когда только выходили. Сейчас же новый Redmi Note 11 стоит больше 20 тысяч, Redmi Note 11s - около 30 тысяч, Redmi Note 10 Pro - примерно 40 тысяч.

Проблемы с софтом и качеством в целом. В особенности это касается датчиков приближения, на которые жалуются многие пользователи. Возможно, дело в том, что в последнее время выпускается очень много самых разных аппаратов Xiaomi. Прошивка MIUI тоже имеет недостатки: например, приложения могут автоматически закрываться или зависать. Также, по мнению эксперта, последние выпущенные устройства оказываются зачастую недоработанными: может глючить камера, могут появляться шумы, плохой ночной режим, ужасное качество видеозаписи и т.п.