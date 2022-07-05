Почему фанаты Xiaomi начали переходить на смартфоны других производителей

Почему фанаты Xiaomi начали переходить на смартфоны других производителейЕсть несколько причин
Ведущий канала DimaViper Live в выпуске на YouTube рассказал, что не так со смартфонами фирмы Xiaomi и почему люди сегодня начали отказываться от этих устройств в пользу других. Всего таких причин, по мнению техноблогера, четыре.
Повышение цен. Компания начала понемногу повышать стоимость своих моделей. К примеру, Redmi Note 5, 7, 8 Pro стоили до 20 тысяч рублей, когда только выходили. Сейчас же новый Redmi Note 11 стоит больше 20 тысяч, Redmi Note 11s - около 30 тысяч, Redmi Note 10 Pro - примерно 40 тысяч.
Проблемы с софтом и качеством в целом. В особенности это касается датчиков приближения, на которые жалуются многие пользователи. Возможно, дело в том, что в последнее время выпускается очень много самых разных аппаратов Xiaomi. Прошивка MIUI тоже имеет недостатки: например, приложения могут автоматически закрываться или зависать. Также, по мнению эксперта, последние выпущенные устройства оказываются зачастую недоработанными: может глючить камера, могут появляться шумы, плохой ночной режим, ужасное качество видеозаписи и т.п.
Слишком мало обновлений. В настоящее время многие производители пытаются продлить срок службы своих смартфонов и стараются присылать обновления как можно дольше. Xiaomi же нередко или задерживает обновления, или предупреждает, что через какое-то время прекратит поддержку той или иной модели.
Большое количество конкурентов. Например, это Realme, Huawei и др. Они предлагают смартфоны с примерно теми же характеристиками, что и Xiaomi, но дешевле.