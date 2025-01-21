Почему глобальные Xiaomi серии Redmi Note 14 — это провалВместо них лучше брать Poco
В целом линейка Redmi Note 14 состоит из пяти моделей. Это обычный Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro+ 5G.
Xiaomi Redmi Note 14 5G в комплекте имеет зарядку на 45 Вт, кабель, чехол. Корпус у этого смартфона полностью пластиковый. Виброотдача тоже совсем бюджетная.
Работает Note 14 5G на процессоре Dimensity 7025 Ultra. Но он несильно лучше G99. Конфигураций при этом доступно три: на 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Что касается камер, то они на Note 14 5G точно такие же, как на Note 13 5G. Основная здесь на 108 МП, ширик на 8 МП и макро на 2 МП. Примеры фотографий — ниже. Видеосъёмка вам доступна вполне нормальная для смартфона этого класса.
Датчик приближения у Note 14 5G виртуальный. Поэтому срабатывает он не всегда хорошо.
По автономности смартфон показал себя неплохо: 6 часов 15 минут работы экрана при аккумуляторе на 5110 мА*ч. До 100% заряжается устройство за 1 час 2 минуты.
Вывод
На AliExpress можно найти Redmi Note 14 5G за 18 тысяч рублей (6/128 ГБ), в то же время глобальная версия Poco M6 Pro с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти стоит около 16 тысяч рублей. При этом у последнего мощнее зарядка (на 67 Вт) и больше объём памяти. Получается, что компания Xiaomi сама «закапывает» линейку Redmi Note, и причина этого — конвейерное производство. Даже в прошлом году линейка Poco M6 выглядела интереснее Redmi Note 14 и стоили эти смартфоны дешевле. Поэтому Poco и стали популярными. То же самое и сейчас.