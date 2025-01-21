В целом линейка Redmi Note 14 состоит из пяти моделей. Это обычный Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro+ 5G.

Xiaomi Redmi Note 14 5G в комплекте имеет зарядку на 45 Вт, кабель, чехол. Корпус у этого смартфона полностью пластиковый. Виброотдача тоже совсем бюджетная.

Работает Note 14 5G на процессоре Dimensity 7025 Ultra. Но он несильно лучше G99. Конфигураций при этом доступно три: на 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Что касается камер, то они на Note 14 5G точно такие же, как на Note 13 5G. Основная здесь на 108 МП, ширик на 8 МП и макро на 2 МП. Примеры фотографий — ниже. Видеосъёмка вам доступна вполне нормальная для смартфона этого класса.