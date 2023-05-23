Почему лучше не заряжать iPhone в общественных местах: две причины

Почему лучше не заряжать iPhone в общественных местах: две причиныЭто не так безобидно, как может показаться
Сейчас довольно часто можно в общественных местах встретить устройства для быстрой подзарядки смартфона. Но важно понимать, что это может и нанести ущерб аппарату.
Есть две основные причины, почему не стоит iPhone ставить на зарядку в общественных местах.
Плохое качество зарядного устройства. Зачастую блоки питания в общественных местах - дешёвые и совместимы с любыми гаджетами. В результате iPhone от таких зарядок чаще перегревается, а это плохо сказывается на его батарее. Такая же ситуация с устройствами для беспроводной зарядки.
Безопасность. Через зарядное устройство можно занести в телефон вредоносное ПО. Обычно для этого внутрь кабеля помещается флеш-накопитель с программами. Правда, случаи переноса вирусов подобным образом редки, но они бывают.