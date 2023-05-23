Почему лучше не заряжать iPhone в общественных местах: две причины

Есть две основные причины, почему не стоит iPhone ставить на зарядку в общественных местах.

Плохое качество зарядного устройства. Зачастую блоки питания в общественных местах - дешёвые и совместимы с любыми гаджетами. В результате iPhone от таких зарядок чаще перегревается, а это плохо сказывается на его батарее. Такая же ситуация с устройствами для беспроводной зарядки.