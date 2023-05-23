Телефоны
12:37, 23 мая 2023
1 мин.

Почему лучше не заряжать iPhone в общественных местах: две причины

Это не так безобидно, как может показаться

Сейчас довольно часто можно в общественных местах встретить устройства для быстрой подзарядки смартфона. Но важно понимать, что это может и нанести ущерб аппарату.

Есть две основные причины, почему не стоит iPhone ставить на зарядку в общественных местах.

Плохое качество зарядного устройства. Зачастую блоки питания в общественных местах - дешёвые и совместимы с любыми гаджетами. В результате iPhone от таких зарядок чаще перегревается, а это плохо сказывается на его батарее. Такая же ситуация с устройствами для беспроводной зарядки.

Почему лучше не заряжать iPhone в общественных местах: две причины
Jay Peters

Безопасность. Через зарядное устройство можно занести в телефон вредоносное ПО. Обычно для этого внутрь кабеля помещается флеш-накопитель с программами. Правда, случаи переноса вирусов подобным образом редки, но они бывают.

Новости партнеров
Новости партнеров