Почему на Android-смартфонах нужно всегда отключать Bluetooth, когда вы его не используете

Владельцы смартфонов на Android нередко забывают отключать Bluetooth, так как постоянно пользуются беспроводными наушниками. Но на самом деле оставлять Bluetooth активированным 24/7 может быть опасно для вашего мобильного устройства.

Дело в том, что включенный постоянно Bluetooth делает ваш смартфон более уязвимым для злоумышленников. Они могут при помощи вредоносной программы начать отслеживать ваше местонахождение.

Главный минус Bluetooth-технологии состоит в принципе её работы. Он заключаются в том, что два устройства с включенным Bluetooth могут видеть друг друга на близком расстоянии (чаще всего - до 10 м). При этом смартфон или другой гаджет, поддерживающий эту технологию, посылает определённый сигнал, который могут обнаружить и другие устройства.

Из-за этого любой мошенник, который находится поблизости, может попытаться подключиться к гаджету с Bluetooth. Кроме того, известно, что американские ритейлеры Walmart и Target могут использовать Bluetooth, чтобы отслеживать своих покупателей. Также эта информация может быть передана и другим маркетинговым компаниям.