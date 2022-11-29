Почему Nord CE 2 — худший смартфон OnePlus

OnePlus Nord CE 2 при загружает интернет-контент (при подключении через Wi-Fi) по сравнению с другими аналогичными смартфонами довольно медленно. И это далеко не единственный его существенный минус.

В целом Nord CE 2 - довольно шустрый. Установлен на нём процессор MediaTek Dimensity 900 (6/8 ГБ ОЗУ). Есть также у смартфона 128 ГБ постоянной памяти и возможность её расширить до 1 ТБ.

К экрану тоже вопросов почти нет. Он плох только в одном: это ШИМ. То есть глаза при использовании уставать всё-таки будут.

Результаты тестирования аппарата в бенчмарках (а эти результаты всё-таки довольно неплохие для смартфона данной ценовой категории) вы можете увидеть ниже.