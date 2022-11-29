Почему Nord CE 2 — худший смартфон OnePlus

Почему Nord CE 2 — худший смартфон OnePlusЕсть несколько веских причин
OnePlus Nord CE 2 лучше точно не брать в 2022 году. И ведущий YouTube-канала «Не шарю!» объяснил почему.
Фото: Не шарю!
OnePlus Nord CE 2 при загружает интернет-контент (при подключении через Wi-Fi) по сравнению с другими аналогичными смартфонами довольно медленно. И это далеко не единственный его существенный минус.
В целом Nord CE 2 - довольно шустрый. Установлен на нём процессор MediaTek Dimensity 900 (6/8 ГБ ОЗУ). Есть также у смартфона 128 ГБ постоянной памяти и возможность её расширить до 1 ТБ.
К экрану тоже вопросов почти нет. Он плох только в одном: это ШИМ. То есть глаза при использовании уставать всё-таки будут.
Результаты тестирования аппарата в бенчмарках (а эти результаты всё-таки довольно неплохие для смартфона данной ценовой категории) вы можете увидеть ниже.
Камера у Nord CE 2 тоже довольно «средняя». Основной модуль имеет 64 МП и фотографирует вполне достойно в любое время суток. Также присутствует в смартфоне широкоугольный объектив в 8 МП и по цветопередаче он не отличается от основного, хотя качество снимков хуже. Ночной режим работает на Nord CE 2 довольно неплохо. Примеры фотографий - ниже.
Видео вы сможете записывать на основной модуль максимум в 4К 30 к/с. Стабилизации, правда, нет, но цвета довольно неплохие.
Вывод
OnePlus Nord CE 2 всё же можно назвать худшим смартфоном компании OnePlus. И основная причина этого - очень медленная загрузка контента при использовании интернета, а тем более при раздаче Wi-Fi со смартфона. Ещё у этого аппарата нет стереодинамиков - только моно, и это тоже большой минус.