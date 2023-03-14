Почему Poco M5 — худший смартфон Xiaomi за последнее время

YouTube-блогер Павел Хмурчик провёл неделю с бюджетным смартфоном Poco M5 и поделился своими впечатлениями. Если кратко, то от покупки этого гаджета лучше сразу отказаться.

Уже в первый день ведущий понял, что пользоваться Poco M5 тяжело. Дело в том, что этот смартфон работает очень медленно, долго загружает приложения. Постоянно при работе с ним возникают подтормаживания и подглючивания. И это несмотря на установку последнего обновления системы. При этом почему-то когда выходишь вновь на рабочий стол из любого приложения, смартфон начинает подгружать этот рабочий стол. Как будто постоянно не хватает устройству оперативной памяти. К тому же Poco M5 не может удержать в памяти даже всего два приложения одновременно.

В реальных условиях автономность у смартфона оказалась плохой. Хватило его всего на 6 часов 25 минут работы экрана - и заряда осталось всего 6%.

Удивительно, но даже поговорить по Poco M5 не всегда возможно. Даже если вы возьмёте трубку, смартфон может просто заглючить и не принять вызов. Помочь в этом случае может перезагрузка.

Процессор стоит на Poco M5 при этом неплохой. Это Helio G99. При этом для запуска Genshin Impact на смартфоне просто не хватило места. Удалось поиграть только в Call of Duty и PUBG. На средних настройках графики обе игры идут без проблем, с высоким пресетом тоже особо проблем никаких у ведущего не было.