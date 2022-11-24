Почему Samsung Galaxy M53 — хороший смартфон, но покупать его не стоит

Samsung Galaxy M53 5G по сравнению с М52 имеет тоже аккумулятор в 5000 мА*ч, но немного другой дизайн и изменённую камеру. Правда, при этом почему у него отсутствует оптическая стабилизация и защита от влаги.

В комплекте с M53 идёт только кабель USB-C. Устройство может поддерживать зарядку мощностью максимум 25 Вт. Поскольку на экране устройства нет плёнки, а в коробке отсутствует чехол, то всё это нужно купить заранее самостоятельно. К тому же задняя панель выполнена у этого смартфона из глянцевого пластика.

Несмотря на то что диагональ Super AMOLED-дисплея Galaxy M53 5G составляет 6,7 дюйма, он хорошо лежит в руке за счёт того, что сам по себе тонкий. А ещё он довольно лёгкий. Частота обновления экрана равняется у M53 120 Гц.

Оснащён M53 процессором Dimensity 900 (6 ГБ ОЗУ). Это один из самых удачных процессоров на сегодня для смартфонов средней ценовой категории. Набирает в AnTuTu аппарат 437 тысяч баллов. В целом подходит аппарат и для повседневных задач, и для игр.