Почему Samsung Galaxy M53 — хороший смартфон, но покупать его не стоит

Почему Samsung Galaxy M53 — хороший смартфон, но покупать его не стоитС ним не всё так однозначно
Если вы хотите купить хороший смартфон Samsung, то лучше не берите Galaxy M53. Ведущий YouTube-канала Quke.ru объяснил почему.
Samsung Galaxy M53 5G по сравнению с М52 имеет тоже аккумулятор в 5000 мА*ч, но немного другой дизайн и изменённую камеру. Правда, при этом почему у него отсутствует оптическая стабилизация и защита от влаги.
В комплекте с M53 идёт только кабель USB-C. Устройство может поддерживать зарядку мощностью максимум 25 Вт. Поскольку на экране устройства нет плёнки, а в коробке отсутствует чехол, то всё это нужно купить заранее самостоятельно. К тому же задняя панель выполнена у этого смартфона из глянцевого пластика.
Несмотря на то что диагональ Super AMOLED-дисплея Galaxy M53 5G составляет 6,7 дюйма, он хорошо лежит в руке за счёт того, что сам по себе тонкий. А ещё он довольно лёгкий. Частота обновления экрана равняется у M53 120 Гц.
Оснащён M53 процессором Dimensity 900 (6 ГБ ОЗУ). Это один из самых удачных процессоров на сегодня для смартфонов средней ценовой категории. Набирает в AnTuTu аппарат 437 тысяч баллов. В целом подходит аппарат и для повседневных задач, и для игр.
Ёмкость батареи М53 составляет 5000 мА*ч. При активном использовании к концу дня остаётся более 40 % заряда. Это значит, что смартфона хватать будет дня на два.
Что касается звука, то на М53 стоит стереодинамик. Однако разъёма для наушников нет.
Основная камера у новинки имеет 108 МП, есть также широкоугольный объектив в 8 МП, модуль для портретных снимков в 2 МП и макромодуль тоже с разрешением 2 МП. Селфи-камера отличается разрешением 30 МП. Фото на фронтальную камеру получаются довольно хорошими, а на основную - вполне обычными для аппарата среднего класса. К тому же оптической стабилизации у М53 нет.
Видео записывать на М53 вы сможете максимум в 4К 30 к/с без стабилизации.
Вывод
Сам по себе смартфон Samsung Galaxy M53 5G выглядит довольно неплохо. Однако при сравнении с конкурентами (и даже, например, с Galaxy A52 или М52) он всё же проигрывает и не выделяется чем-то существенным.