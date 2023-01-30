Почему слишком много мегапикселей у камеры смартфона - это плохо

Почему слишком много мегапикселей у камеры смартфона - это плохоВ современных смартфонах всё не так просто
Маркетологи сейчас пытаются привлечь покупателей тем, что тот или иной смартфон имеет камеру с большим количеством мегапикселей, а значит, якобы лучше снимает. Однако это вовсе не обязательно так.
Фото: iXBT.com
Мегапиксель представляет собой один миллион пикселей, которые расположены на матрице устройства. Отдельно взятый пиксель - это квадратная ячейка небольшого размера, которая имеет собственный цветной фильтр. Однако один пиксель способен улавливать только свой спектр цветов.
Несмотря на то что количество мегапикселей у камеры может быть большим, размер матрицы может оставаться неизменным. И чем выше плотность пикселей, тем меньше их размер. Соответственно, качество фото зависит не столько от количества мегапикселей, сколько от соотношения этих мегапикселей с размером матрицы.
iXBT.com
Золотой серединой «честных» мегапикселей считается 12 МП. Именно этим параметром обладают последние iPhone.
Хотя и камеры с большим количеством мегапикселей имеют ряд преимуществ. Но помогут они лишь тем, кто собирается распечатывать большие баннеры, просматривать кадры на сверхширокоформатных дисплеях, снимать при приближении. Кроме того, камеры с множество мегапикселей имеют лучшую перспективу архитектуры. Многое к тому же в современных фото и видео зависит от постобработки.
Производители временами немного обманывают покупателей. Они объединяют несколько пикселей под один цветовой фильтр. Причём чем больше количество мегапикселей, чем обычно и больше пикселей объединяются. При этом детализация, качество картинки обычно в таких камерах зависят от алгоритмов, от программной обработки.