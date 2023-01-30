Почему слишком много мегапикселей у камеры смартфона - это плохо

Мегапиксель представляет собой один миллион пикселей, которые расположены на матрице устройства. Отдельно взятый пиксель - это квадратная ячейка небольшого размера, которая имеет собственный цветной фильтр. Однако один пиксель способен улавливать только свой спектр цветов.

Несмотря на то что количество мегапикселей у камеры может быть большим, размер матрицы может оставаться неизменным. И чем выше плотность пикселей, тем меньше их размер. Соответственно, качество фото зависит не столько от количества мегапикселей, сколько от соотношения этих мегапикселей с размером матрицы.