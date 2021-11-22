Почему смартфон получится взломать даже с защищёнными на 100% Android или iOS

Что касается baseband-процессора, то он предназначен для осуществления функций, связанных со звонками, SMS-сообщениями, управлением мобильностью (благодаря этому сотовая сеть не теряет смартфон, когда он перемещает от одной сотовой вышки к другой). Этот процессор является закрытой системой с проприетарной операционной системой без общедоступных средств разработки. Соответственно, для её взлома нужны более глубокие знания (по сравнению со взломом процессора приложений), а также более сложное оборудование.

Наконец, SIM-карта. Это смарт-карта формата ISO/IEC с расширениями программного обеспечения. Большинство таких «симок» создаются компаниями Gemalto и Oberthur. А ещё SIM-карты могут осуществлять множество действий: управлять переадресацией вызовов и другими услугами, отправлять SMS-сообщения, запускать сеансы USSD. При этом важно, что пользователь без специальной техники не способен узнать о деятельности своей SIM-карты.