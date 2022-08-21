Почему ваш Android-смартфон тормозит: пять причин

Почему ваш Android-смартфон тормозит: пять причинИ как от этого можно избавиться
По словам пользователя портала iXBT.com, существует большое количество причин, по которым ваш смартфон на операционной системе Android может начать работать медленнее. Ниже - о пяти основных.
- Переполненный кэш памяти. В смартфоне есть два вида памяти: оперативная и постоянная. В оперативной памяти есть кэш, то есть место, в котором хранятся временные файлы. Причём получить доступ к ним можно гораздо быстрее. Когда кэш переполняется, появляются различные проблемы вроде подтормаживания приложений, медленной реакции сенсорных кнопок на касания и т.п. Для того чтобы избавиться от такой проблемы, нужно время от времени очищать кэш в приложениях, которыми вы часто пользуетесь. Делается это через «Настройки». В них нужно зайти в пункт «Приложения», далее необходимо выбрать нужное приложение, после этого - открыть «Хранилище» и нажать на «Очистить кэш».
Ненужные приложения. Многие пользователи устанавливают большое количество приложений, но при этом открывают многие из них за всё время один-два раза. А из-за этого может снизиться скорость работы устройства. Поэтому проще через «Настройки» удалить все подобные приложения. Также это сделать можно, зажав иконку приложения на главном экране смартфона и выбрать нужный пункт.
«Тяжёлые» приложения, которые работают постоянно. Особенно часто эта проблема возникает у тех, кто приобретает недорогой смартфон, у которого оперативной памяти - 2 ГБ или меньше. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно открыть меню запущенных приложений, нажав на сенсорную кнопку, которая находится внизу экрана - слева (см. ниже). Также можно остановить любое приложение через «Настройки».
Переполненное хранилище. Память смартфона нужно время от времени чистить. Для этого нужно перейти в «Настройки» - «Обслуживание устройства» - «Хранилище». Вообще вы можете или удалить только файлы, которые занимают больше всего места, или перенести эти файлы на компьютер или другое устройство. Если же заполняется хранилище аппарата слишком быстро, то лучше всего будет приобрести новую модель смартфона - с большим объёмом памяти.
Вирусы. Для проверки устройства на вирусы нужно скачать необходимое приложение в Google Play. В качестве примера автор материала приводит антивирус Kaspersky.
Если даже после выполнения всех перечисленных пунктов ваш смартфон на Android продолжает медленно работать и тормозить, то есть ещё один выход - сброс всех настроек до заводских. Но в этом случае с аппарата исчезнет вообще всё, поэтому лучше перед тем как это делать, где-то сохранить данные. Для сброса настроек нужно перейти в «Настройки», далее - в «Общие настройки» - «Сброс» - «Сброс данных» - «Сбросить».