Почему ваш Android-смартфон тормозит: пять причин

Переполненное хранилище. Память смартфона нужно время от времени чистить. Для этого нужно перейти в «Настройки» - «Обслуживание устройства» - «Хранилище». Вообще вы можете или удалить только файлы, которые занимают больше всего места, или перенести эти файлы на компьютер или другое устройство. Если же заполняется хранилище аппарата слишком быстро, то лучше всего будет приобрести новую модель смартфона - с большим объёмом памяти.