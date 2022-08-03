Почему ваш смартфон так долго заряжается: восемь возможных причин

Почему ваш смартфон так долго заряжается: восемь возможных причинПроверьте себя
Иногда случается так, что смартфон начинает разряжаться очень быстро, хотя он куплен был не так давно. А за ночь заряжается он всего наполовину. Есть восемь объяснений этому.
Смартфон морально устарел. Если мобильным устройством пользоваться постоянно, то его аккумулятор и оно само постепенно деградируют. Влияют на это также перегрев, переохлаждение, падения смартфона. В данном случае единственный выход - сменить аппарат на новый.
Проблема с проводами и блоком питания. Если вы заменяли зарядное устройство или кабель, то могли заметить, что смартфон стал заряжаться медленнее или провод либо зарядное устройство начали нагреваться. Лучше всего для решения этой проблемы заменить зарядку либо кабель на новый - фирменный.
Слабый источник питания. Например, если вы подключите современный смартфон к компьютеру со старыми USB-портами, то заряжаться он будет крайне медленно.
Неисправный разъём питания. Чисто теоретически в порт зарядки вполне может попасть пыль, грязь, вода и т.п. В результате контакты могут окисляться, на них могут образоваться микротрещины. Также контакты при частом использовании зарядки стираются. Всё это снижает скорость заряда.
Повреждение батареи. Из-за этого аппарат может быстро разряжаться и медленно заряжаться. Также при повреждении аккумулятора можно заметить, что сам смартфон как будто стал толще. Ещё один признак того, что батарея повреждена, - сильный нагрев устройства в процессе заряда и разряда.
Частое пользование смартфоном. Есть определённые задачи, которые сильно нагружают процессор. Это прохождение игр, просмотр видео, воспроизведение музыки, сёрфинг в Сети. В результате заряд тратится быстрее, а внутренние элементы смартфона значительно нагреваются и начинают изнашиваться.
Фоновые приложения. В современных смартфонах есть встроенные в систему способы избавиться от таких приложений.
Обновление ПО и системы. В некоторых случаях обновления лишь способствуют износу аккумулятора. Правда, происходит такое редко.