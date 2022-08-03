Почему ваш смартфон так долго заряжается: восемь возможных причин

Иногда случается так, что смартфон начинает разряжаться очень быстро, хотя он куплен был не так давно. А за ночь заряжается он всего наполовину. Есть восемь объяснений этому.

Смартфон морально устарел. Если мобильным устройством пользоваться постоянно, то его аккумулятор и оно само постепенно деградируют. Влияют на это также перегрев, переохлаждение, падения смартфона. В данном случае единственный выход - сменить аппарат на новый.

Проблема с проводами и блоком питания. Если вы заменяли зарядное устройство или кабель, то могли заметить, что смартфон стал заряжаться медленнее или провод либо зарядное устройство начали нагреваться. Лучше всего для решения этой проблемы заменить зарядку либо кабель на новый - фирменный.

Слабый источник питания. Например, если вы подключите современный смартфон к компьютеру со старыми USB-портами, то заряжаться он будет крайне медленно.