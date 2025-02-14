Почти ноль прогресса: камеры Samsung S21 сравнили вживую с S25

Фронтальная камера в целом у обоих смартфонов снимает видео одинаково хорошо. При этом картинка у S25 более насыщенная, а у S21 более серая и бледная. В режиме 4К 60 к/с вы можете на S25 переключаться между всеми объективами, а у S21 такой функции нет вообще.

Записывать видео на телевик у S21 можно лишь в 4К 30 к/с. И по качеству изображения он на фоне S25 проигрывает за счёт меньшего разрешения.