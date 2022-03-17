Почти одинаковые по цене смартфоны Realme 9 Pro и GT Master Edition. Какой покупать?

Ведущий канала Quke.ru на YouTube Андрей сравнил Realme 9 Pro с Realme GT Master Edition. Эти устройства по цене практически идентичны. Однако по некоторым параметрам разница между ними всё же есть.

Различия есть уже с точки зрения габаритов. У 9 Pro есть большой дисплей в 6,6 дюйма, за счёт чего он сам по себе оказывается больше. В то же время GT Master Edition имеет диагональ в 6,4 дюйма.

Что касается собственно экранов, то они тоже отличаются. У 9 Pro - IPS-матрица, а у Master Edition - AMOLED. Первый подойдёт, если вы хотите иметь как можно меньше ШИМа (мерцания), второй - если вам нравится энергоэффективность, яркие и глубокие цвета. Однако частота обновления здесь при этом одна и та же: 120 Гц.

Есть разница в способе блокировки устройств. У 9 Pro сканер отпечатка совмещён с кнопкой блокировки, а у GT Master Edition он находится прямо в дисплее. Быстрее работает вместе с тем сканер у Realme 9 Pro.