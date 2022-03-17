Почти одинаковые по цене смартфоны Realme 9 Pro и GT Master Edition. Какой покупать?Выяснили на YouTube-канале Quke.ru
Ведущий канала Quke.ru на YouTube Андрей сравнил Realme 9 Pro с Realme GT Master Edition. Эти устройства по цене практически идентичны. Однако по некоторым параметрам разница между ними всё же есть.
Различия есть уже с точки зрения габаритов. У 9 Pro есть большой дисплей в 6,6 дюйма, за счёт чего он сам по себе оказывается больше. В то же время GT Master Edition имеет диагональ в 6,4 дюйма.
Что касается собственно экранов, то они тоже отличаются. У 9 Pro - IPS-матрица, а у Master Edition - AMOLED. Первый подойдёт, если вы хотите иметь как можно меньше ШИМа (мерцания), второй - если вам нравится энергоэффективность, яркие и глубокие цвета. Однако частота обновления здесь при этом одна и та же: 120 Гц.
Есть разница в способе блокировки устройств. У 9 Pro сканер отпечатка совмещён с кнопкой блокировки, а у GT Master Edition он находится прямо в дисплее. Быстрее работает вместе с тем сканер у Realme 9 Pro.
Есть значительная разница и в производительности. На Realme 9 Pro установлен процессор Snapdragon 695, в то время как на GT Master Edition - Snapdragon 778. Второй, соответственно, оказывается мощнее, поэтому модель ME работает быстрее и на этом смартфоне можно запустить довольно требовательные игры, в некоторых даже установить максимальные настройки. Нагреваться он тоже будет меньше.
Автономность также лучше у версии GT Master Edition, хотя объём аккумулятора у него меньше: 4300 мАч против 5000 мАч. Что касается скорости зарядки, то она выше тоже у ME, поскольку в комплекте идёт зарядка в 65 Вт (у 9 Pro - 33 Вт). Первый заряжается примерно за 40 минут, второй - за 1,5 часа.
Фотографирует и снимает видео из двух смартфонов опять-таки лучше именно GT Master Edition. Есть две причины этого: за счёт более мощного процессора при записи видео у него лучше стабилизация, есть возможность съёмки в 4К, а за счёт большого количества обновлений по сравнению с 9 Pro лучше оказываются и фото. Модель Realme 9 Pro временами ошибается в плане цветопередачи, у него выходят слишком контрастные снимки, слишком яркие цвета, есть проблемы и с фокусировкой.
В целом, заключает ведущий, между двумя смартфонами Realme GT Master Edition и Realme 9 Pro однозначно нужно выбирать первый.