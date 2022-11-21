Poco C40 — самый дешёвый Xiaomi из официальных в РФ. Вы не представляете, насколько он ужасен

По мнению ведущего Quke.ru Андрея, покупка Poco C40 может стать очень большой ошибкой. Этот смартфон настолько ужасен, что даже за небольшие деньги брать его не стоит. Слишком много у него недостатков по сравнению с достоинствами.

У Xiaomi Poco C40 вполне приличный внешний вид и хорошее качество сборки. На задней панели у этого смартфона установлен сканер отпечатка пальца, но вот разблокировку по лицу устройство не поддерживает.

Несмотря на то что ёмкость аккумулятора у Poco C40 6000 мА*ч, мощность блока питания в комплекте составляет всего 10 Вт. Хотя максимум эта модель поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт. Также в коробке с этим смартфоном нет чехла, а на дисплей плёнка не наклеена.

Диагональ экрана Xiaomi равняется 6,7 дюйма, разрешение - HD+. При этом дисплей неотзывчивый, то есть постоянно бывают проблемы даже просто с пролистыванием чего-либо.

Работает Poco C40 на процессоре JLQ JR 510. Но он очень сильно тормозит даже при выполнении повседневных задач. При открытии абсолютно любых приложений он глючит, зависает, загружается очень долго.