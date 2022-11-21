Poco C40 — самый дешёвый Xiaomi из официальных в РФ. Вы не представляете, насколько он ужасен

Poco C40 — самый дешёвый Xiaomi из официальных в РФ. Вы не представляете, насколько он ужасенЛучше даже не думать о его покупке
Если вы выбираете бюджетный смартфон, то сразу же откажитесь от приобретения Poco C40. Этот аппарат точно не стоит того.
По мнению ведущего Quke.ru Андрея, покупка Poco C40 может стать очень большой ошибкой. Этот смартфон настолько ужасен, что даже за небольшие деньги брать его не стоит. Слишком много у него недостатков по сравнению с достоинствами.
У Xiaomi Poco C40 вполне приличный внешний вид и хорошее качество сборки. На задней панели у этого смартфона установлен сканер отпечатка пальца, но вот разблокировку по лицу устройство не поддерживает.
Несмотря на то что ёмкость аккумулятора у Poco C40 6000 мА*ч, мощность блока питания в комплекте составляет всего 10 Вт. Хотя максимум эта модель поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт. Также в коробке с этим смартфоном нет чехла, а на дисплей плёнка не наклеена.
Диагональ экрана Xiaomi равняется 6,7 дюйма, разрешение - HD+. При этом дисплей неотзывчивый, то есть постоянно бывают проблемы даже просто с пролистыванием чего-либо.
Работает Poco C40 на процессоре JLQ JR 510. Но он очень сильно тормозит даже при выполнении повседневных задач. При открытии абсолютно любых приложений он глючит, зависает, загружается очень долго.
Ёмкость аккумулятора Poco C40 составляет 6000 мА*ч. При активном пользовании к концу дня остаётся у него 30 %. Однако для батареи подобной ёмкости это очень мало. Возможно, связано это с плохой оптимизацией процессора. На зарядку при этом у вас уйдёт более 5 часов. С зарядкой мощностью в 18 Вт вам понадобится примерно 3,5 часа, чтобы зарядить полностью аппарат.
Камеры на Poco C40 тоже стоят очень посредственные. Как фронтальная, так и основная. Примеры снимков смотрите выше.
Вывод
Смартфон Xiaomi Poco C40 - это тот случай, когда лучше не купить совсем ничего, чем это дешёвое устройство. У него регулярно появляются проблемы, связанные с подвисаниями. Причём даже при выполнении элементарных задач вроде запуска камеры.