Poco F7, F7 Pro и F7 Ultra сравнили — какой выгоднее?

Очень сильно различаются протестированные смартфоны по качеству фото и видео. С примерами вы можете ознакомиться выше. В целом F7 - вполне себе неплохой вариант, только зум и сверхширик у него похуже, чем у Pro и Ultra, и есть проблемы со стабилизацией.

Младшая модель имеет аккумулятор на 6500 мАч (а для индийского рынка - на 7500 мАч), Pro - на 6000 мАч, а Ultra - на 5300 мАч. Последний ещё и поддерживает беспроводную зарядку. В комплекте с F7 и F7 Pro блок питания на 90 Вт, с F7 Ultra - на 120 Вт.

Вывод

Нельзя сказать, что F7 значительно отличается от Pro и Ultra. Последний стоит дороже в основном за счёт более качественных зума и сверхширика, но сам ведущий ради фото- и видеосъёмки всё равно взял бы Pro-версию. F7 Ultra имеет смысл рассматривать, если только вам обязательно нужны беспроводная зарядка и топовый процессор.