Poco F7 Ultra сравнили с Nothing Phone (3)

Обе модели смартфонов имеют степень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Диагональ экранов у них тоже одинаковая (6,67"), как и тип матрицы - AMOLED, частота обновления - 120 Гц. Разрешение дисплея Nothing - Full HD+, плотность пикселей - 460 ppi, максимальная яркость 4500 нит, Poco же предлагает более высокие разрешение 1,5К, плотность пикселей (526 ppi) и яркость 3200 нит. Кроме того, у Phone (3) отсутствует поддержка LTPO.

Что касается качества звучания, то здесь лидирует Nothing. У Poco же басы проявляются не так ярко.

Датчик отпечатков пальцев у Poco лучше: он ультразвуковой, тогда как у Nothing - оптический.

Nothing Phone (3) работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, а вот Poco F7 Ultra - на Snapdragon 8 Elite. Естественно, значительно мощнее будет последний. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.