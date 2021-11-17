Poco M4 (он же Redmi Note 10) попал в сравнение с другими моделями Xiaomi

Автор канала Smart Life провёл обзор Poco M4 Pro 5G - одного из самых популярных аппаратов Xiaomi. Он идёт в комплекте с официальными стикерами компании, прозрачным чехлом, зарядкой на 33 Вт, кабелем и документацией.

Экран здесь - с диагональю 6,6 дюйма. Частота обновления у него - 90 Гц. У смартфона есть стереодинамик и встроенный в кнопку питания сканер отпечатков.

Камер на самом деле у Poco M4 на задней панели две: основная и широкоугольная. Остальные - просто датчики, вспышка.

Далее ведущий перешёл к проверке работы сканера отпечатков, датчика приближения, быстродействия смартфона (процессор - Mediatek Dimensity 810 (6 НМ)). Интересно, что оснащён гаджет также датчиком освещения, магнитным, ориентации, акселерометром, гироскопом. Но что касается работы, то датчик приближения реагирует лишь при использовании смартфона в вертикальном положении - в горизонтальном отклика нет.

В тесте Antutu Dimensity 810 (Poco M4) уступает Snapdragon 860 (Poco X3 Pro), но оказывается лучше Dimensity 700 (Poco M3 Pro). Результаты оказались следующими: 354 611, 555 353 и 303 115 баллов соответственно. В Geekbench всё то же самое: Snapdragon 860 лидирует с 740 и 2 580 баллами (у Dimensity 810 - 601 и 1 784, у Dimensity 700 - 556 и 1 672). Программа Wild Life тоже поставила Snapdragon 860 самую высокую оценку - 3 441 балл, а Dimensity 810 - 1 227 баллов, Dimensity 700 - 1 098 баллов.

В стресс-тесте просадок у Poco M4 особо не было, держится система стабильно при долгой игре. И когда у Poco X3 Pro (Snapdragon 860) производительность падает, у Poco M4 (Dimensity 810) она остаётся почти на том же уровне.