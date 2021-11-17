Poco M4 (он же Redmi Note 10) попал в сравнение с другими моделями Xiaomi

Poco M4 (он же Redmi Note 10) попал в сравнение с другими моделями XiaomiАппараты сопоставили по главным характеристикам
Автор канала Smart Life провёл обзор Poco M4 Pro 5G - одного из самых популярных аппаратов Xiaomi. Он идёт в комплекте с официальными стикерами компании, прозрачным чехлом, зарядкой на 33 Вт, кабелем и документацией.
Экран здесь - с диагональю 6,6 дюйма. Частота обновления у него - 90 Гц. У смартфона есть стереодинамик и встроенный в кнопку питания сканер отпечатков.
Камер на самом деле у Poco M4 на задней панели две: основная и широкоугольная. Остальные - просто датчики, вспышка.
Далее ведущий перешёл к проверке работы сканера отпечатков, датчика приближения, быстродействия смартфона (процессор - Mediatek Dimensity 810 (6 НМ)). Интересно, что оснащён гаджет также датчиком освещения, магнитным, ориентации, акселерометром, гироскопом. Но что касается работы, то датчик приближения реагирует лишь при использовании смартфона в вертикальном положении - в горизонтальном отклика нет.
В тесте Antutu Dimensity 810 (Poco M4) уступает Snapdragon 860 (Poco X3 Pro), но оказывается лучше Dimensity 700 (Poco M3 Pro). Результаты оказались следующими: 354 611, 555 353 и 303 115 баллов соответственно. В Geekbench всё то же самое: Snapdragon 860 лидирует с 740 и 2 580 баллами (у Dimensity 810 - 601 и 1 784, у Dimensity 700 - 556 и 1 672). Программа Wild Life тоже поставила Snapdragon 860 самую высокую оценку - 3 441 балл, а Dimensity 810 - 1 227 баллов, Dimensity 700 - 1 098 баллов.
В стресс-тесте просадок у Poco M4 особо не было, держится система стабильно при долгой игре. И когда у Poco X3 Pro (Snapdragon 860) производительность падает, у Poco M4 (Dimensity 810) она остаётся почти на том же уровне.
При проверке яркости дисплеев оказалось, что у Poco M4 экран чуть более тусклый, нежели у Poco X3 Pro. Последний оказался победителем по этому параметру. А вот более насыщенные цвета как раз у M4.
Игры типа Genshin Impact запускаются на Poco M4 Pro только на низких настройках. Правда, в этом случае всё равно временами заметны просадки. На Poco X3 Pro идёт всё примерно на таком же уровне - 60 к/с со средними значениями графики. А вот Poco M3 Pro смартфон M4 обходит. Что касается нагрева, то M4 демонстрирует лучшие результаты, чем X3 Pro: 40-41 градус, в то время как конкурент - около 44-45 градусов.
Если сравнивать с точки зрения качества камеры M4 Pro с M3 Pro, то первый обладает преимуществом. Заключается оно в количестве мегапикселей основного объектива (50 МП против 48 МП), а также в наличии у M4 Pro широкоугольной камеры. Что касается съёмки видео, то поддержки записи видео в 4К у M4 Pro нет, а вот у X3 Pro есть.
Что касается качества фотографий, то они получаются на M4 ничуть не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем на X3 Pro (по деталям, цветопередаче, уровню шума). Фронтальная камера у M4 Pro превосходит объектив на X3 Pro (по обработке, углу обзора). При видеосъёмке в Full HD при 30 к/с хорошо работает стабилизация, детализация тоже на высоте, а вот при переключении на 60 к/с изображение начинает дрожать.
Разряжается M4 Pro (объём аккумулятора - 5 000 мАч) за ночь на 2 процента, после 10-часового просмотра видео - на 47 процентов, после 60 минут игры - на 14 процентов. У Poco X3 Pro c большей батареей (5 160 мАч) результаты оказались хуже: за ночь заряд снизился на 2 процента, после 60 минут игры - на 15 процентов, после 60 минут просмотра видео - на 52 процента. Если же говорить об M3 Pro, то у него результаты аналогичны M4 Pro за исключением параметра, связанного с видео: снизился заряд на 48 процентов вместо 47.
По скорости зарядки M4 Pro тоже обходит X3 Pro и M3 Pro: с 0 до 100 процентов заряжается за 60 минут, в то время как X3 Pro - за 1 час 15 минут, а M3 Pro - за 1 час 50 минут.
В целом модель Poco M4 Pro 5G даже в сравнении с X3 Pro в некоторых моментах выигрывает. Поэтому приобретать её однозначно стоит.