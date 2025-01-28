Poco X7 Pro сравнили с прошлогодним X6 Pro и выбрали лучший

Комплектация у Poco X6 Pro и Х7 Pro одинаковая. Это чехол, зарядка (у X6 Pro — на 67 Вт, у X7 Pro — на 90 Вт), кабель. Оба смартфона полностью пластиковые. По эргономике всё тоже на одном уровне. Также у новинки появилась полноценная защита от влаги — IP68.

Экраны в обоих случаях примерно одинаковые. С ШИМом проблем нет ни у одной из моделей.

Оснащён X6 Pro процессором Dimensity 8300-Ultra, тогда как X7 Pro — Dimernsity 8400-Ultra. Результаты их тестирования — ниже.

Что касается камер, то у новинки больше нет макро. Основная камера — 50 МП вместо 64 МП у Poco X6 Pro, ширик же тоже на 8 МП. На затемнённых участках ширик у X7 Pro даёт меньше шумов, а в дневных условиях разницы между ними нет вообще. Основная камера при плохих условиях тоже справляется лучше у X7 Pro. Примеры фото — ниже.

Главное изменение с точки зрения видеосъёмки у X7 Pro — это возможность записывать видео в 4К 60 к/с максимум. У предшественника было максимум 4К 30 к/с.

Ёмкость аккумулятора у новинки — 6000 мАч вместо 5000 мАч у её предшественника. Живёт X7 Pro 5 часов 45 минут при нагрузке, а X6 Pro — 5 часов 5 минут. Скорость зарядки тоже почти одинаковая: до 100% смартфоны заряжаются за 46−47 минут.