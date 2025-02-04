Poco X7 Pro сравнили с таким же игровым-молодёжным iQOO Neo 9

Poco X7 Pro сравнили с таким же игровым-молодёжным iQOO Neo 9Если у вас нет предубеждения к MediaTek, берите Xiaomi
В комплекте с Xiaomi Poco X7 Pro и Vivo iQOO Neo 9 вы получаете чехол, зарядку (у Poco — на 90 Вт, у iQOO — на 120 Вт), кабель. При этом Vivo заказать можно только из Китая, поэтому для блока питания вам придётся покупать переходник.
Чуть более стабильно срабатывает сканер отпечатков у iQOO. Хотя оба этих сканера — оптические. Полноценная защита от воды при этом есть только у Poco — по стандарту IP68.
Poco X7 Pro работает на процессоре Dimensity 8400-Ultra, iQOO Neo 9 — на Snapdragon 8 Gen 2. По производительности они схожи. Однако более стабилен с точки зрения троттлинга iQOO. В то же время у него нет 20-го бэнда.
Камеры — это точно не сильная сторона обоих устройств, так как у них больше идёт упор на производительность. На фронтальную камеру оба смартфона снимают максимум в Full HD, а на основную iQOO умеет в 8К. Детализация, если фотографировать на фронталку, лучше у iQOO Neo 9, но он при этом даёт много шумов. Также у него меньше угол обзора, чем у Poco. При съёмке на основную камеру ситуация обратная: чётче снимки у Poco X7 Pro.
Звук лучше и громче оказался на Poco по сравнению с iQOO.
Вывод
Xiaomi Poco X7 Pro имеет такие преимущества, как больший объём аккумулятора (6000 мА*ч), защита IP68, более качественная камера, наличие всех бэндов. С другой стороны, китайская прошивка у iQOO Neo 9 более интересная и стабильная, зарядка у него тоже быстрее и мощнее, частота экрана больше (144 Гц).
С учётом всех плюсов и минусов привлекательнее выглядит Poco. Особенно если вас смущает китайская прошивка.