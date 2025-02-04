Poco X7 Pro сравнили с таким же игровым-молодёжным iQOO Neo 9

В комплекте с Xiaomi Poco X7 Pro и Vivo iQOO Neo 9 вы получаете чехол, зарядку (у Poco — на 90 Вт, у iQOO — на 120 Вт), кабель. При этом Vivo заказать можно только из Китая, поэтому для блока питания вам придётся покупать переходник.

Чуть более стабильно срабатывает сканер отпечатков у iQOO. Хотя оба этих сканера — оптические. Полноценная защита от воды при этом есть только у Poco — по стандарту IP68.

Poco X7 Pro работает на процессоре Dimensity 8400-Ultra, iQOO Neo 9 — на Snapdragon 8 Gen 2. По производительности они схожи. Однако более стабилен с точки зрения троттлинга iQOO. В то же время у него нет 20-го бэнда.