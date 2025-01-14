Poco X7/X7 Pro оказались достойны покупки даже с учётом скрытых недостатков

Poco X7 Pro в комплекте имеет чехол, кабель, зарядку на 90 Вт. У 7X почти всё то же самое, но зарядка уже на 45 Вт.

Парадокс, но у X7 есть поддержка eSIM, а у X7 Pro — нет. Кроме того, появилась защита от влаги и пыли по стандарту IP68.

Экраны по всем параметрам идентичные. Разве что стекло у X7 Pro — Gorilla Glass 7i, а у X7 — Gorilla Glass Victus 2. Также, как ни странно, при ярком свете на улице экран у X7 был немного ярче и читаемость у него была лучше.

Главное различие между смартфонами — в процессорах. X7 получил Dimensity 7300 Ultra, а версия Pro — Dimensity 8400 Ultra. Результаты их тестирования — ниже. X7 Pro больше подойдёт тем, кто любит игры, так как у него более мощный процессор.

В обоих случаях всерьёз вы можете рассчитывать только на основные камеры. Дневные фото X7 Pro высветляет по сравнению с обычной версией, а вот ночной режим у него немного лучше. Видео в ночное время тоже получается качественнее на Pro-модели, а днём она выдаёт более яркие цвета. Фронтальные камеры снимают примерно одинаково, но записывать видео на этот объектив у Poco X7 можно максимум в 1080p 60 к/с, а у X7 Pro — 1080p 30 к/с.

Аккумулятор у X7 имеет ёмкость 5110 мАч, у X7 Pro — 6000 мАч. При этом, как ни странно, старшая версия держит заряд меньше, чем младшая: 5 часов 45 минут против 6 часов 10 минут работы экрана (но это под нагрузкой). Заряжается обычный X7 за 57 минут, а Pro — за 46 минут.