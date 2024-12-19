Поддельный iPhone 16 Pro Max за 12 тысяч рублей сравнили с оригиналом

Коробки у настоящего и поддельного iPhone 16 Pro Max оказались очень похожи. Но, естественно, у оригинала коробка ярче по цветам. В комплекте идёт в обоих случаях плетёный кабель.

По внешнему виду тоже можно определить, настоящий или поддельный у вас Айфон. К примеру, сразу заметно, что у фейка одна камера настоящая, а остальные - просто заглушки. Также кнопки у смартфона оказались немного другого цвета по сравнению с оригиналом.

Ещё одна причина не покупать фейковый Айфон заключается в том, что рано или поздно такие устройства "умирают". Их просто становится невозможно включить.

Dynamic Island у поддельного iPhone 16 Pro Max активировался только после нажатия на кнопку действия. Также на китайском смартфоне оказалась сенсорная кнопка для камеры, которая тоже работала, но очень плохо. Объектив в итоге был один, а не три, как у оригинального iPhone.