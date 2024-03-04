Поддельный Realme C55 из Ozon за три тысячи рублей протестировали

Поддельный Realme C55 из Ozon за три тысячи рублей протестировалиВот что вам стоит ожидать, покупая такой смартфон
Прежде всего, при заказе на Ozon смартфона Realme C55 за 3 тысячи вы получите устройство в неоригинальной коробке. Причём это будет совершенно другая модель, а не С55.
По IMEI смартфон пробивался как Ag-Tel Race, но по факту это тоже не он. Оболочка у него очень похожа на оболочку Samsung, и работает аппарат довольно быстро. Причём в настройках у него, конечно, написано, что это модель C55.
Приложение камеры запускается не с первого раза, да и фотографии по качеству выходят довольно слабые. Забавно, что в сведениях о фотографиях телефон определяется уже как Samsung S23+.
На задней панели у смартфона камер три, но работает из них только одна. Также вы можете делать снимки на селфи-камеру. Причём три-четыре фотографии заняли уже 50% внутренней памяти устройства. То есть 515 ГБ из 1 ТБ.
Также этот смартфон разбирается так же, как все телефоны раньше: снимается задняя крышка и достаётся батарея. Причём аккумулятор разряжается, даже если вы не пользуетесь устройством, очень быстро.
Наконец, в настройках указано, что работает купленный поддельный смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и на Android 13.