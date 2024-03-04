Поддельный Realme C55 из Ozon за три тысячи рублей протестировали

Прежде всего, при заказе на Ozon смартфона Realme C55 за 3 тысячи вы получите устройство в неоригинальной коробке. Причём это будет совершенно другая модель, а не С55.

По IMEI смартфон пробивался как Ag-Tel Race, но по факту это тоже не он. Оболочка у него очень похожа на оболочку Samsung, и работает аппарат довольно быстро. Причём в настройках у него, конечно, написано, что это модель C55.

Приложение камеры запускается не с первого раза, да и фотографии по качеству выходят довольно слабые. Забавно, что в сведениях о фотографиях телефон определяется уже как Samsung S23+.

На задней панели у смартфона камер три, но работает из них только одна. Также вы можете делать снимки на селфи-камеру. Причём три-четыре фотографии заняли уже 50% внутренней памяти устройства. То есть 515 ГБ из 1 ТБ.