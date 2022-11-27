Подержанные Samsung S10 продают на AliExpress за 13-18 тысяч рублей. Стоит ли покупать такие смартфоны

Эксперт Smart Life в одном из выпусков канала рассмотрел особенности сразу трёх подержанных флагманов от Samsung. Это Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Вообще эти аппараты предназначены для американского рынка, поэтому на них стоят более удачные процессоры Snapdragon.

Что касается комплектации, то она у всех трёх смартфонов идентична. Входят в комплект: зарядка мощностью 15 Вт, переходник с USB на USB-C, кабель USB Type-C, гарнитура (не фирменная, но звучит неплохо), силиконовый чехол, защитная плёнка, документация.

По габаритам аппараты идут по возрастающей: меньше всего - S10e, а больше остальных - Galaxy S10+. Соответственно, диагональ экрана будет у первого 5,8 дюйма, а у последнего - 6,4 дюйма. Обычный S10 обладает диагональю в 6,1 дюйма. Качество сборки при этом у этих восстановленных смартфонов отличное.

Все три устройства работают на фирменной прошивке на базе Android 12. Поскольку они созданы для рынка США, то русского языка в них «из коробки» нет. Поставить русский язык можно в настройках, правда, русификация всё же будет неполноценная. Вместе с тем по скорости открытия приложений работают смартфоны одинаково.

Оснащены аппараты чипом Snapdragon 855. Если говорить об объёме памяти, то для S10e доступны такие варианты, как 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, для S10 - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, для S10 Plus - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/1 ТБ. Поддерживается также всеми смартфонами NFC. Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться ниже. В целом чуть лучше по многих параметрам оказывается S10+.