Подержанные Samsung S10 продают на AliExpress за 13-18 тысяч рублей. Стоит ли покупать такие смартфоны

Подержанные Samsung S10 продают на AliExpress за 13-18 тысяч рублей. Стоит ли покупать такие смартфоныИли всё же лучше присмотреться к новым моделям
Ведущий YouTube-канала Smart Life рассказал о плюсах и минусах б/у Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ из Китая и о том, есть ли смысл их заказывать в 2022 году.
Фото: Smart Life
Эксперт Smart Life в одном из выпусков канала рассмотрел особенности сразу трёх подержанных флагманов от Samsung. Это Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Вообще эти аппараты предназначены для американского рынка, поэтому на них стоят более удачные процессоры Snapdragon.
Что касается комплектации, то она у всех трёх смартфонов идентична. Входят в комплект: зарядка мощностью 15 Вт, переходник с USB на USB-C, кабель USB Type-C, гарнитура (не фирменная, но звучит неплохо), силиконовый чехол, защитная плёнка, документация.
По габаритам аппараты идут по возрастающей: меньше всего - S10e, а больше остальных - Galaxy S10+. Соответственно, диагональ экрана будет у первого 5,8 дюйма, а у последнего - 6,4 дюйма. Обычный S10 обладает диагональю в 6,1 дюйма. Качество сборки при этом у этих восстановленных смартфонов отличное.
Все три устройства работают на фирменной прошивке на базе Android 12. Поскольку они созданы для рынка США, то русского языка в них «из коробки» нет. Поставить русский язык можно в настройках, правда, русификация всё же будет неполноценная. Вместе с тем по скорости открытия приложений работают смартфоны одинаково.
Оснащены аппараты чипом Snapdragon 855. Если говорить об объёме памяти, то для S10e доступны такие варианты, как 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, для S10 - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, для S10 Plus - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/1 ТБ. Поддерживается также всеми смартфонами NFC. Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться ниже. В целом чуть лучше по многих параметрам оказывается S10+.
Что касается звука, то он во всех трёх случаях хороший и качественный. Есть также у смартфонов поддержка Dolby Atmos, кастомные эквалайзеры для ручной регулировки звука. Кроме того, они оснащены стереодинамиками.
Также вы сможете запускать большинство современных игр на всех трёх аппаратах на максимальных настройках без проблем. Но, например, в Genshin Impact вам придётся ставить уже средние настройки графики. В то же время в ней вы можете рассчитывать на 60 к/с. Нагрев корпуса при этом составляет примерно 39 градусов.
Из камер на рассматриваемых моделях Samsung стоят основные объективы по 12 МП и широкоугольные - по 16 МП. При этом на S10e нет телефотообъектива, а на S10 и S10+ они есть и имеют разрешение по 13 МП. Фронтальные объективы у всех аппаратов имеют 10 МП, но S10+ обладает дополнительным объективом, за счёт чего угол захвата у него больше. Также все устройства позволяют снимать видео максимум в 4К 60 к/с, а ещё у них есть оптическая стабилизация. В целом по фото- и видеовозможностям разницу между этими тремя смартфонами вы особо не заметите. Примеры снимков - ниже.
Ёмкость аккумуляторов у этих смартфонов почти одинаковая. Она составляет у S10e - 3000 мАч, у S10 - 3300 мАч, у S10+ - 4000 мА*ч. Быстрее всего разряжается самая младшая модель, медленнее остальных - старшая. Подробнее - ниже. Также нужно понимать, что батареи стоят на этих устройствах не новых, поэтому они потеряли немного от своей первоначальной ёмкости. Но всех их будет хватать на один рабочий день.
Заряжаются смартфоны до 100 % за 1,5 часа. Это при том, что мощность зарядки составляет 15 Вт.
Вывод
Больше всего баллов по итогам обзора получил Samsung S10 Plus. Именно его стоит выбрать, если вы хотите заказать из Китая какой-то из этих трёх смартфонов. Подробнее смотрите на изображении выше.