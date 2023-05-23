Поговаривали, что у флагманского Oppo Find X6 Pro камеры качественнее, чем у лучшего Samsung. А теперь их сравнили

Поговаривали, что у флагманского Oppo Find X6 Pro камеры качественнее, чем у лучшего Samsung. А теперь их сравнилиКакой лучше покупать ради хороших снимков?
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» сравнил по качеству фото и видео Galaxy S23 Ultra и Oppo Find X6 Pro.
С фронтальной камеры видео и на Oppo Find X6 Pro, и на Samsung Galaxy S23 Ultra можно записывать в портретном режиме. Но на Oppo лицо получается более светлым и задний фон на нём обрабатывается хуже, чем на Samsung. Также S23 Ultra умеет снимать на фронталку видео в 4К 60 к/с, а Oppo - только в Full HD.
В 4К 60 к/с вечером на основную камеру лучше справляется с обработкой картинки (цветопередача, детали, динамический диапазон) Samsung. Лучше у него работает и стабилизация. Днём более реалистичное по цветам изображение получается на S23 Ultra, а Oppo пытается сделать снег полностью белым. Неоновая надпись более чётко видна на Samsung, то есть он с засветами в целом справляется лучше. Кроме того, очень плохо работает на Oppo портретный режим при съёмке на ультраширокоугольную камеру в 1080p 30 к/с.
В целом по видеосъёмке в большинстве сценариев лучше себя показывает Samsung Galaxy S23 Ultra.
Далее - о снимках. Фотографии людей получаются немного разными по цветопередаче. У Samsung подтон голубоватый, а у Oppo - белый. Также чуть побольше деталей и меньше шумов на Oppo Find X6 Pro. В целом заметно, что Oppo сильнее обрабатывает снимки по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Однако при плохом освещении Oppo начинает смазывать фото.
По дневным снимкам на основную камеру заметно, что более тёплые фото выходят на Oppo и более холодные - на Samsung. На Oppo также немного больше деталей, но Samsung выдаёт более правильную по цветам картинку. С засветами лучше справляется на вечерних и ночных фотографиях также Oppo Find X6 Pro.
С 3-кратным увеличением на основную камеру вечером фото с Oppo уже получаются более засвеченными по сравнению со снимками на Samsung. Хотя на одном из снимков ситуация обратная: S23 Ultra оказывается хуже по деталям и по обработке засветов.
При 10-кратном увеличении, естественно, выигрывает уже Samsung Galaxy S23 Ultra.
Ультраширокоугольный объектив выдаёт больше деталей на Oppo.
Что касается фронтальной камеры, то лучше работает HDR на Oppo. По деталям всё примерно одинаково, но картинка в целом приятнее выглядит тоже на Find X6 Pro.
Вывод
У Oppo Find X6 Pro хорошая обработка портретных снимков с 3-кратным увеличением, но есть недочёты с размытием заднего фона. При этом если сравнивать Oppo Find X6 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra, то нельзя сказать, что кто-то из них лучше. Они оба выдают очень сильные фото.