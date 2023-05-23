Поговаривали, что у флагманского Oppo Find X6 Pro камеры качественнее, чем у лучшего Samsung. А теперь их сравнили

С фронтальной камеры видео и на Oppo Find X6 Pro, и на Samsung Galaxy S23 Ultra можно записывать в портретном режиме. Но на Oppo лицо получается более светлым и задний фон на нём обрабатывается хуже, чем на Samsung. Также S23 Ultra умеет снимать на фронталку видео в 4К 60 к/с, а Oppo - только в Full HD.

В 4К 60 к/с вечером на основную камеру лучше справляется с обработкой картинки (цветопередача, детали, динамический диапазон) Samsung. Лучше у него работает и стабилизация. Днём более реалистичное по цветам изображение получается на S23 Ultra, а Oppo пытается сделать снег полностью белым. Неоновая надпись более чётко видна на Samsung, то есть он с засветами в целом справляется лучше. Кроме того, очень плохо работает на Oppo портретный режим при съёмке на ультраширокоугольную камеру в 1080p 30 к/с.

В целом по видеосъёмке в большинстве сценариев лучше себя показывает Samsung Galaxy S23 Ultra.

Далее - о снимках. Фотографии людей получаются немного разными по цветопередаче. У Samsung подтон голубоватый, а у Oppo - белый. Также чуть побольше деталей и меньше шумов на Oppo Find X6 Pro. В целом заметно, что Oppo сильнее обрабатывает снимки по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Однако при плохом освещении Oppo начинает смазывать фото.