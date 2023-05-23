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18:11, 23 мая 2023
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Поговаривали, что у флагманского Oppo Find X6 Pro камеры качественнее, чем у лучшего Samsung. А теперь их сравнили

Какой лучше покупать ради хороших снимков?

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» сравнил по качеству фото и видео Galaxy S23 Ultra и Oppo Find X6 Pro.

С фронтальной камеры видео и на Oppo Find X6 Pro, и на Samsung Galaxy S23 Ultra можно записывать в портретном режиме. Но на Oppo лицо получается более светлым и задний фон на нём обрабатывается хуже, чем на Samsung. Также S23 Ultra умеет снимать на фронталку видео в 4К 60 к/с, а Oppo - только в Full HD.

В 4К 60 к/с вечером на основную камеру лучше справляется с обработкой картинки (цветопередача, детали, динамический диапазон) Samsung. Лучше у него работает и стабилизация. Днём более реалистичное по цветам изображение получается на S23 Ultra, а Oppo пытается сделать снег полностью белым. Неоновая надпись более чётко видна на Samsung, то есть он с засветами в целом справляется лучше. Кроме того, очень плохо работает на Oppo портретный режим при съёмке на ультраширокоугольную камеру в 1080p 30 к/с.

В целом по видеосъёмке в большинстве сценариев лучше себя показывает Samsung Galaxy S23 Ultra.

Далее - о снимках. Фотографии людей получаются немного разными по цветопередаче. У Samsung подтон голубоватый, а у Oppo - белый. Также чуть побольше деталей и меньше шумов на Oppo Find X6 Pro. В целом заметно, что Oppo сильнее обрабатывает снимки по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Однако при плохом освещении Oppo начинает смазывать фото.

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

По дневным снимкам на основную камеру заметно, что более тёплые фото выходят на Oppo и более холодные - на Samsung. На Oppo также немного больше деталей, но Samsung выдаёт более правильную по цветам картинку. С засветами лучше справляется на вечерних и ночных фотографиях также Oppo Find X6 Pro.

С 3-кратным увеличением на основную камеру вечером фото с Oppo уже получаются более засвеченными по сравнению со снимками на Samsung. Хотя на одном из снимков ситуация обратная: S23 Ultra оказывается хуже по деталям и по обработке засветов.

При 10-кратном увеличении, естественно, выигрывает уже Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ультраширокоугольный объектив выдаёт больше деталей на Oppo.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Что касается фронтальной камеры, то лучше работает HDR на Oppo. По деталям всё примерно одинаково, но картинка в целом приятнее выглядит тоже на Find X6 Pro.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

У Oppo Find X6 Pro хорошая обработка портретных снимков с 3-кратным увеличением, но есть недочёты с размытием заднего фона. При этом если сравнивать Oppo Find X6 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra, то нельзя сказать, что кто-то из них лучше. Они оба выдают очень сильные фото.

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