Пользователь рассказал, как правильно заряжать смартфон после покупки

Итак, после покупки нужно убедиться, что температура смартфона равна комнатной (в случае, если смартфон вы принесли с улицы, а за окном - зима). Затем включить его и посмотреть на количество заряда. Если его меньше 50 процентов, то смело ставьте на зарядку до 100, потом разрядите полностью и вновь зарядите до 100 процентов. Но больше повторять такую процедуру не стоит, замечает Александр.

Ещё можно провести калибровку аккумулятора. Они позволит избежать случаев, когда смартфон вдруг выключается при 30-40 процентах. Для этого нужно выполнить следующие действия: включенный аппарат разрядить на 10 процентов; выключить его и поставить на зарядку на 12 часов; после отключения от зарядки не использовать 10 минут; включить и заряжать в течение часа; отключить от зарядки и выключить устройство; подождать пять минут и вновь поставить на зарядку на час. И после всех этих действий можно продолжать пользоваться смартфоном как обычно.

При каждодневном использовании нужно помнить, что разряжать батарею до 0 процентов нельзя никогда: это навредит ей. То же самое с зарядом 100 процентов. Вообще пользователь советует начинать заряжать аппарат при 15-20 процентах, а отключать от сети - при 80-90 процентах. Также противопоказано оставлять аппарат заряжаться на ночь, нежелательно часто пользоваться беспроводной и быстрой зарядкой.

Также Александр Меркулов дал восемь полезных советов, которые позволят "прожить" аккумулятору смартфона дольше:

Держать уровень заряда в пределах от 20 до 90 процентов.

Не ставить аппарат на зарядку на ночь.

Раз в несколько месяцев повторять процедуру калибровки батареи.

Пользоваться только оригинальными или же качественными устройствами для зарядки (кабелем, блоком питания).

Отказаться от быстрой зарядки, если никуда не спешите.

Не играть долго в игры, а также снимать чехол при запуске игровых проектов.

При морозе стараться не пользоваться смартфоном не улице.