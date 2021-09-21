Пользователь рассказал, как правильно заряжать смартфон после покупки

Пользователь рассказал, как правильно заряжать смартфон после покупкиИ какие действия продлят срок жизни аккумулятора
Сначала автор объяснил, какие виды аккумуляторов установлены в современных смартфонах и какие быстрые зарядки бывают. Если о батареях, то существует их две разновидности: литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы и литий-полимерные (Li-pol). У обоих есть множество достоинств: их не надо разряжать до 0, а потом заряжать до максимума, у них неплохая ёмкость для маленького размера и массы, они безопасны и производить их недорого. Из минусов же - малый срок службы.
Быстрые зарядки предлагают такие производители, как Qualcomm, Samsung, Apple, OnePlus, Huawei, Motorola, Mediatek. Эта технология позволяет сократить время зарядки, но при этом влияет на ёмкость аккумулятора. Исследования подтверждают это. То же самое с беспроводными зарядками: они способствуют активному уменьшению ёмкости батареи.
Итак, после покупки нужно убедиться, что температура смартфона равна комнатной (в случае, если смартфон вы принесли с улицы, а за окном - зима). Затем включить его и посмотреть на количество заряда. Если его меньше 50 процентов, то смело ставьте на зарядку до 100, потом разрядите полностью и вновь зарядите до 100 процентов. Но больше повторять такую процедуру не стоит, замечает Александр.
Ещё можно провести калибровку аккумулятора. Они позволит избежать случаев, когда смартфон вдруг выключается при 30-40 процентах. Для этого нужно выполнить следующие действия: включенный аппарат разрядить на 10 процентов; выключить его и поставить на зарядку на 12 часов; после отключения от зарядки не использовать 10 минут; включить и заряжать в течение часа; отключить от зарядки и выключить устройство; подождать пять минут и вновь поставить на зарядку на час. И после всех этих действий можно продолжать пользоваться смартфоном как обычно.
При каждодневном использовании нужно помнить, что разряжать батарею до 0 процентов нельзя никогда: это навредит ей. То же самое с зарядом 100 процентов. Вообще пользователь советует начинать заряжать аппарат при 15-20 процентах, а отключать от сети - при 80-90 процентах. Также противопоказано оставлять аппарат заряжаться на ночь, нежелательно часто пользоваться беспроводной и быстрой зарядкой.
Также Александр Меркулов дал восемь полезных советов, которые позволят "прожить" аккумулятору смартфона дольше:
- Держать уровень заряда в пределах от 20 до 90 процентов.
- Не ставить аппарат на зарядку на ночь.
- Раз в несколько месяцев повторять процедуру калибровки батареи.
- Пользоваться только оригинальными или же качественными устройствами для зарядки (кабелем, блоком питания).
- Отказаться от быстрой зарядки, если никуда не спешите.
- Не играть долго в игры, а также снимать чехол при запуске игровых проектов.
- При морозе стараться не пользоваться смартфоном не улице.
- Не заряжать устройство от компьютера.