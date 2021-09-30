Пользователь рассказал, как увеличить время работы смартфона на Android

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Пользователь рассказал, как увеличить время работы смартфона на AndroidЕсть три основных способа
Пользователь портала iXBT.com перечислил методы, благодаря которым телефон будет разряжаться медленнее.
Если аппарат стал быстро разряжаться не через год-полтора, а всего через несколько месяц, то, вероятнее всего, причина не в "износе" аккумулятора, говорит автор. В этом случае можно предпринять следующее. Также пользователь подчеркнул, что его рекомендации подойдут тем, у кого смартфон на операционной системе Android версии 10.
- Встроенные инструменты. Необходимо перейти в "Настройки", затем в поисковой строке ввести "Батарея" и выбрать раздел "Экономия энергии батареи". Здесь можно включить режимы "Экономия энергии" или "Ультра-экономия энергии", исправить имеющиеся проблемы с аккумулятором. Если вы выбираете "Режим ультра-экономии энергии", то нужно понимать, что в этом случае хоть и увеличивается в 10 раз время работы, телефон превращается в обычную "звонилку" (из доступных функций остаются СМС, звонки).
- Удаление и остановка неиспользуемых приложений. Найти все приложения, в том числе и те, которые вы практически не открываете, можно с помощью "Настройки" - "Приложения" - "Все приложения". После этого открывается список все программ. Из них необходимо выбрать и удалить ненужные. Это позволит увеличить время работы смартфона, тем более что некоторые могут тратить заряд аккумулятора при работе в фоновом режиме.
- Приложения для анализа и уменьшения расхода заряда батареи. Автор рекомендует выбрать и загрузить одно из трёх: Flip&Save, "Батарея - Battery", Kaspersky Battery Life.