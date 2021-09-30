Пользователь рассказал, как увеличить время работы смартфона на Android

Если аппарат стал быстро разряжаться не через год-полтора, а всего через несколько месяц, то, вероятнее всего, причина не в "износе" аккумулятора, говорит автор. В этом случае можно предпринять следующее. Также пользователь подчеркнул, что его рекомендации подойдут тем, у кого смартфон на операционной системе Android версии 10.

Встроенные инструменты. Необходимо перейти в "Настройки", затем в поисковой строке ввести "Батарея" и выбрать раздел "Экономия энергии батареи". Здесь можно включить режимы "Экономия энергии" или "Ультра-экономия энергии", исправить имеющиеся проблемы с аккумулятором. Если вы выбираете "Режим ультра-экономии энергии", то нужно понимать, что в этом случае хоть и увеличивается в 10 раз время работы, телефон превращается в обычную "звонилку" (из доступных функций остаются СМС, звонки).