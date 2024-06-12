Популярный обзорщик назвал лучшие смартфоны среднего класса на середину 2024 г.

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Google Pixel 8a. Задняя панель у этого смартфона хоть и сделана из более дешёвых материалов, но матовая. Поэтому на ней не остаются отпечатки пальцев. Также эту модель удобно держать в руке. Процессор у него тот же, что и в Pixel 8 и 8 Pro. Вы получите 7 полных лет обновлений системы и безопасности, приобретая этот телефон. Кроме того, у него крутые камеры.

Samsung Galaxy A55 5G. Благодаря наличию металла в корпусе смартфон ощущается и выглядит так же, как флагманы. В отличие от Pixel у него есть защита от воды и пыли по стандарту IP67. Вы можете также рассчитывать на 5 лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy A35 5G. Альтернатива А55 за немного меньшие деньги. Это тоже водостойкий смартфон с AMOLED-дисплеем, стереодинамиками и приличной оптикой.

Samsung Galaxy S23 FE. Это альтернативный вариант S24. Его имеет смысл приобрести по скидке.

Nothing Phone 2a. Его стоимость начинается от чуть более 34 тысяч рублей. Поддержки беспроводной зарядки у него нет, но вы всё равно получаете множество других функций. В том числе глифы на задней панели.

Nothing Phone 2. Он работает на Snapdragon 8 Gen 1. Также у него немного больше батарея, чем у 2a. Это серьёзный конкурент Pixel 7.

Vivo V30 & Pro. Обычная модель оснащена Snapdragon 7 Gen 3, а Pro — Dimensity 8200. Оба смартфона работают быстро, но под нагрузкой лучше справляется с задачами Pro-версия. Также эти устройства немного греются.