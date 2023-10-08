Популярный обзорщик назвал пять лучших смартфонов до 30 тысяч рублей

Xiaomi Poco X5 Pro 5G. Версия на 128 ГБ постоянной памяти стоит сейчас примерно 27 тысяч рублей. У этого смартфона хороший Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, большой аккумулятор на 5000 мА*ч, зарядка на 67 Вт в комплекте вместе с чехлом. На Poco X5 Pro получаются неплохие фото, но в целом камера у него довольно посредственная. В разрешении 4К качество неплохое, но детализация не очень хорошая. Работает телефон на базе процессора Snapdragon 778. В PUBG с ним вы сможете играть без проблем на настройках выше среднего.