Популярный обзорщик назвал пять лучших смартфонов до 30 тысяч рублей

Популярный обзорщик назвал пять лучших смартфонов до 30 тысяч рублейМожете заказывать их прямо сейчас
Ведущий YouTube-канала Arstayl перечислил пять самых качественных на сегодня смартфонов, которые стоят в районе 30 тысяч рублей.
Xiaomi Poco X5 Pro 5G. Версия на 128 ГБ постоянной памяти стоит сейчас примерно 27 тысяч рублей. У этого смартфона хороший Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, большой аккумулятор на 5000 мА*ч, зарядка на 67 Вт в комплекте вместе с чехлом. На Poco X5 Pro получаются неплохие фото, но в целом камера у него довольно посредственная. В разрешении 4К качество неплохое, но детализация не очень хорошая. Работает телефон на базе процессора Snapdragon 778. В PUBG с ним вы сможете играть без проблем на настройках выше среднего.
Samsung Galaxy A53 5G и А54 5G. Они в целом мало отличаются друг от друга. А53 оснащён процессором Exynos 1280, А54 - Exynos 1380. Купить Galaxy А54 до 30 тысяч рублей вполне реально. Единственное - зарядки в комплекте нет ни у него, ни у предшественника. Оба аппарата отличаются также защитой от воды и пыли, наличием стерео, неплохими экранами. При этом у А54 чуть получше снимает широкоугольная камера.
Huawei Nova 10 и Nova 11. Вместе с ними вы можете брать и Pro-версии. Nova 11 чаще всего стоят довольно дорого, но на Nova 10 стоит хороший процессор Snapdragon 778. Отличие между 10-й и 11-й версиями состоят в ёмкости батареи, а если брать Pro-версии, то ещё и в камере. В целом Nova 10 и Nova 11 - это хорошие телефоны, но без Google-сервисов.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Несмотря на схожие названия, это всё-таки два разных смартфона. Объединяет их хорошая батарея на 5000 мА*ч, хороший экран на 6,67 дюйма и с частотой обновления 120 Гц. В комплекте с каждым из них идёт чехол и зарядка на 67 Вт.
Realme 10, Realme 11, 11 Pro, Pro+. Realme 10 и Realme 11+ вы можете брать, если хотите что-то новое и при этом устали от Xiaomi, Samsung, но хотите что-то на Android. Аппараты имеют большие экраны с частотой обновления 120 Гц, большие батарейки, хорошие процессоры (на 10-й версии - Helio G99, на 11+ - Helio G35).