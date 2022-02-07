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Породистый флагманский смартфон без переплаты: Samsung S21 FE или iPhone 11?Сравнили устройства на YouTube-канале «Нудный Обзорщик»
Специалисты канала «Нудный Обзорщик» на YouTube оценили смартфоны Samsung S21 FE и iPhone 11 по основным параметрам.
В выпуске на канале «Нудный Обзорщик» ведущий сравнил iPhone 11 с достойным конкурентом - Samsung S21 FE. Среди важных параметров флагманов были производительность, качество камер и др. Эксперт также подчеркнул, что iPhone 11 вышел в 2019 году, а S21 FE - в 2022-м.
- Внешний вид. Оба аппарата выглядят довольно стильно, частично они даже похожи. В то же время задняя панель у S21 FE сделана из пластика, у iPhone - из стекла. Кроме того, без чехла по дизайну Samsung S21 FE больше напоминает бюджетное устройство, а не флагман, как считает ведущий.
- Дисплей. у S21 FE - AMOLED-экран 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц, у iPhone 11 - IPS-экран 6,1 дюйма с частотой 60 Гц. Рамки у Samsung узкие, в то время как у iPhone - широкие.
- Производительность. Snapdragon 888 с 6 ГБ ОЗУ на Samsung против A13 Bionic с 4 ГБ ОЗУ на iPhone. В тестах S21 FE показывает результаты при этом гораздо хуже, чем iPhone 11.
- Аккумулятор. По этому параметру лидирует новинка Samsung. Ёмкость батареи у неё составляет 5000 мАч, а у iPhone - 3110 мАч. К концу дня у модели Samsung действительно заряда остаётся больше, однако всё равно заряжать его придётся.
- Камеры. В плане функциональности выигрывает здесь Samsung: у него много разных режимов съёмки, есть портретное видео, двойная запись. Фотографии с основной камеры отличаются друг от друга, но разница эта больше касается личного вкуса: кому какие снимки больше нравятся. На фронтальную камеру лучше выходят фото с iPhone 11. С точки зрения видео возможности у флагманов одинаковые, но стабилизация лучше работает на iPhone.
- Другое. Из остальных отличий - iPhone поддерживает только одну SIM-карту, Samsung - две; у S21 FE есть поддержка 5G, у iPhone - нет; разблокировать iPhone можно лишь при помощи лица, Samsung - с помощью лица или отпечатка пальца.
Источник: Нудный Обзорщик