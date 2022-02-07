Породистый флагманский смартфон без переплаты: Samsung S21 FE или iPhone 11?

В выпуске на канале «Нудный Обзорщик» ведущий сравнил iPhone 11 с достойным конкурентом - Samsung S21 FE. Среди важных параметров флагманов были производительность, качество камер и др. Эксперт также подчеркнул, что iPhone 11 вышел в 2019 году, а S21 FE - в 2022-м.

Внешний вид. Оба аппарата выглядят довольно стильно, частично они даже похожи. В то же время задняя панель у S21 FE сделана из пластика, у iPhone - из стекла. Кроме того, без чехла по дизайну Samsung S21 FE больше напоминает бюджетное устройство, а не флагман, как считает ведущий.

Дисплей. у S21 FE - AMOLED-экран 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц, у iPhone 11 - IPS-экран 6,1 дюйма с частотой 60 Гц. Рамки у Samsung узкие, в то время как у iPhone - широкие.