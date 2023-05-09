Породистый смартфон с хорошей камерой: iPhone 14 или Google Pixel 7?

iPhone 14 и Google Pixel 7 у ведущего DimaViper Live имеют конфигурацию в 128 ГБ. В комплекте с устройствами идёт только кабель, скрепка, также у Pixel есть переходник с USB на USB-C (на случай, если вы захотите к смартфону подключить флешку).

Как ни странно, из этих двух устройств быстрее запустился Google Pixel 7. Оба смартфона защищены от воды по стандарту IP68. Диагонали у них равняются 6,1 (iPhone) и 6,3 дюйма (Pixel). Частота обновления экрана выше у Pixel (90 Гц против 60 Гц), но ярче дисплей у iPhone.

Что касается процессоров, то на iPhone 14 стоит А15, на Google Pixel 7 - Google Tensor G2. Оперативная память при этом чуть больше у Pixel: 8 ГБ против 6 ГБ у iPhone. В AnTuTu разница между моделями - совсем незначительная.