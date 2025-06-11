"Последний смартфон Sony", Xperia 1 VII, протестировали в России

4 июня началась продажа Xperia 1 VII. Важно сказать, что смартфон этот точно не для всех.

Традиционно в комплекте у Sony нет ничего, кроме коробки и самого смартфона. Да, нет даже провода.

Xperia 1 VII - практически единственный флагман с SD-картой внутри. Кроме того, сверху у него есть разъём для наушников, а сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки.

NFC у новинки есть, а вот ИК-порта нет. Из минусов - относительно небольшой аккумулятор (на 5000 мА*ч), 30-ваттная зарядка по проводу и 15-ваттная беспроводная.

Экран у Xperia 1 VII с LTPO, но частота обновления не опускается ниже 30 Гц. К тому же дисплей - суперШИМный.

За производительность отвечает у новинки процессор Snapdragon 8 Elite. Однако в играх на максимальных настройках смартфон долго не держится и начинает троттлить. Конфигураций памяти две: с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Из камер по сравнению с прошлым годом изменился только сверхширик. Телевик у Xperia 1 VII на 12 МП с непрерывным плавающим зумом от 3,5 до 7,1. Основной модуль у него на 48 МП.

В целом Sony делает максимально реалистичные фотографии по цветам. В ночное время с обработкой смартфон тоже справляется хорошо, а вот в сложных условиях - не очень. К примеру, если сзади находится солнце, то фигура человека становится очень высветленной.

Вторая проблема Sony Xperia 1 VII - это очень непрофессиональное размытие заднего фона на фото. Уровень детализации при съёмке людей тоже ниже, чем у других популярных флагманов.