"Последний смартфон Sony", Xperia 1 VII, протестировали в России

"Последний смартфон Sony", Xperia 1 VII, протестировали в РоссииЭтот аппарат точно не для всех
4 июня началась продажа Xperia 1 VII. Важно сказать, что смартфон этот точно не для всех.
Традиционно в комплекте у Sony нет ничего, кроме коробки и самого смартфона. Да, нет даже провода.
Xperia 1 VII - практически единственный флагман с SD-картой внутри. Кроме того, сверху у него есть разъём для наушников, а сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки.
NFC у новинки есть, а вот ИК-порта нет. Из минусов - относительно небольшой аккумулятор (на 5000 мА*ч), 30-ваттная зарядка по проводу и 15-ваттная беспроводная.
Экран у Xperia 1 VII с LTPO, но частота обновления не опускается ниже 30 Гц. К тому же дисплей - суперШИМный.
За производительность отвечает у новинки процессор Snapdragon 8 Elite. Однако в играх на максимальных настройках смартфон долго не держится и начинает троттлить. Конфигураций памяти две: с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.
Из камер по сравнению с прошлым годом изменился только сверхширик. Телевик у Xperia 1 VII на 12 МП с непрерывным плавающим зумом от 3,5 до 7,1. Основной модуль у него на 48 МП.
В целом Sony делает максимально реалистичные фотографии по цветам. В ночное время с обработкой смартфон тоже справляется хорошо, а вот в сложных условиях - не очень. К примеру, если сзади находится солнце, то фигура человека становится очень высветленной.
Вторая проблема Sony Xperia 1 VII - это очень непрофессиональное размытие заднего фона на фото. Уровень детализации при съёмке людей тоже ниже, чем у других популярных флагманов.
Видео с размытием заднего фона получаются на Xperia 1 VII неплохие. Стабилизация в целом хорошая, но только если вы не переключаетесь между модулями камеры. Однако при съёмке на фронтальную камеру стабилизации нет.
Что касается ИИ, то у Xperia 1 VII почти ничего такого нет. Базовые функции присутствуют и реализованы хорошо, но у конкурентов всё же подобных функций побольше.
Напомним, Sony отказалась от производства собственных смартфонов Xperia в конце мая 2025 г. и перешла на OEM-производство. Таким образом, последующие смартфоны Sony будут всего лишь перепрошитыми на фирменную японскую оболочку системы заготовками китайских смартфонов, а не собственными разработками компании.