Правда ли, что алюминиевый iPhone 15 менее прочный, чем титановый 15 Plus

Действительно ли iPhone 15 не такой прочный, как 15 Plus? Чтобы узнать это, ведущий YouTube-канала JerryRigEverything проверил эти смартфоны в нескольких тестах.

Первым делом у iPhone 15 эксперт протестировал прочность переднего стекла дисплея. Попытки его поцарапать не увенчались особым успехом. На экране осталось всего несколько слабых отметин. В любом случае это стекло точно более устойчиво к царапинам, чем стёкла на Android-смартфонах.