Правда ли, что алюминиевый iPhone 15 менее прочный, чем титановый 15 Plus

Правда ли, что алюминиевый iPhone 15 менее прочный, чем титановый 15 PlusНовинки протестировали
Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything провёл эксперимент и узнал, насколько легко повредить чем-либо или сломать двумя руками iPhone 15 по сравнению с iPhone 15 Plus.
Действительно ли iPhone 15 не такой прочный, как 15 Plus? Чтобы узнать это, ведущий YouTube-канала JerryRigEverything проверил эти смартфоны в нескольких тестах.
Первым делом у iPhone 15 эксперт протестировал прочность переднего стекла дисплея. Попытки его поцарапать не увенчались особым успехом. На экране осталось всего несколько слабых отметин. В любом случае это стекло точно более устойчиво к царапинам, чем стёкла на Android-смартфонах.
Боковые алюминиевые рамки iPhone 15 довольно легко царапаются при помощи обычного ножика. В том числе и кнопка питания.
Заднюю панель и блок камер повредить при помощи ножа не удалось. То же самое касается испытания огнём и попытки сломать смартфон пополам двумя руками. С iPhone 15 Plus тоже ничего не произошло при попытке согнуть его пополам. То есть оба телефона отличаются примерно одинаковой прочностью.