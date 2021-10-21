Правда ли, что Android 12 не выйдет для смартфонов с менее 6 ГБ оперативной памяти? Не совсем

Данные в таблице говорят о том, что скоро смартфоны с оперативной памятью менее 6 ГБ будут считаться бюджетными даже в том случае, если по остальным параметрам они опережают конкурентов. То же самое касается и фронтальной камеры или основной, причём они не связаны с производительностью.

Известно, что аппарат, которому будет присвоен класс 12, позже получит и класс 13 (правда, пока его ещё нет), если все ещё будет соответствовать требованиям. То есть даже если вы купите флагман на Android 12, то он легко может перестать быть флагманом после выхода Android 13.