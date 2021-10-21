Правда ли, что Android 12 не выйдет для смартфонов с менее 6 ГБ оперативной памяти? Не совсем

Правда ли, что Android 12 не выйдет для смартфонов с менее 6 ГБ оперативной памяти? Не совсемGoogle ввёл новые требования к характеристикам телефонов после выхода обновления
На самом деле, отмечает автор, параметр «Класс производительности», или «Нормальный телефон», всегда был в операционной системе Android. Он зависел от цифровой подписи аппаратных устройств смартфона, их драйверов и пр. Но в документации к Android 12 появились некоторые минимальные требования к устройствам. Это нечто вроде «Если смартфон не соответствует классу производительности 11, то не устанавливайте в него с завода Google Assistant и камеры 128 МП». И это теперь будет играть главную роль при оснащении смартфонов теми или иными функциями, а также при выборе покупателем устройства.
Сейчас самым совершенным считается устройство 12 класса. Требования к нему указаны ниже.
Данные в таблице говорят о том, что скоро смартфоны с оперативной памятью менее 6 ГБ будут считаться бюджетными даже в том случае, если по остальным параметрам они опережают конкурентов. То же самое касается и фронтальной камеры или основной, причём они не связаны с производительностью.
Известно, что аппарат, которому будет присвоен класс 12, позже получит и класс 13 (правда, пока его ещё нет), если все ещё будет соответствовать требованиям. То есть даже если вы купите флагман на Android 12, то он легко может перестать быть флагманом после выхода Android 13.