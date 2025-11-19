Правда ли, что iPhone 16 Pro не отличается по камерам от 17 Pro

Качество снимков у iPhone 16 Pro и 17 Pro очень схожее. После редактирования в RAW-формате их вообще не отличить друг от друга. Примеры фото вы можете увидеть ниже.

Что касается необработанных RAW-снимков, то они на обоих смартфонах получаются качественными, позволяют по-разному редактировать фото и получать прекрасный результат.

iPhone 17 Pro по сравнению с предшественником делает более детализированные снимки на телевик. Но эта разница очень незначительна. При этом если вы перейдёт с iPhone 14 Pro или более старых моделей на 17 Pro, то ощутите более сильный скачок в качестве, чем при обновлении 16 Pro на новинку.

У телефотообъектива iPhone 17 Pro увеличилось разрешение - до 48 МП. При этом 16 Pro предлагает 5-кратный зум, тогда как новинка - 4-кратный. В целом же модель 17-го поколения даёт немного более чёткие снимки, но эта разница составляет 5-10%.