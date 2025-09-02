Правда ли, что iQOO Z10 хуже, чем предыдущий Z9

Новый IQOO Z10 имеет несколько ухудшений по сравнению с Z9. Во-первых, новый процессор с точки зрения производительности почти аналогичен тому, что стоял у предшественника. Если на Z9 был полноценный Snapdragon 7 Gen 3, то на Z10 стоит его облегчённая версия - 7s Gen 3.

Во-вторых, теперь у Z10 нет стерео - только монодинамик. В-третьих, вибромотор стал нелинейным в отличие от того, что был на Z9.

Кроме того, Z10 получил диагональ немного меньше, чем предшественник. Это 6,77" вместо 6,78". Также у дисплея теперь есть 2,5D-скругления. Разрешение стало всего лишь Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, тогда как Z9 предлагал 1,5К и 144 Гц соответственно. С другой стороны, яркость у Z10 повысилась.