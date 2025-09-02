Правда ли, что iQOO Z10 хуже, чем предыдущий Z9

Правда ли, что iQOO Z10 хуже, чем предыдущий Z9На самом деле у новинки довольно много даунгрейдов
Новый IQOO Z10 имеет несколько ухудшений по сравнению с Z9. Во-первых, новый процессор с точки зрения производительности почти аналогичен тому, что стоял у предшественника. Если на Z9 был полноценный Snapdragon 7 Gen 3, то на Z10 стоит его облегчённая версия - 7s Gen 3.
Во-вторых, теперь у Z10 нет стерео - только монодинамик. В-третьих, вибромотор стал нелинейным в отличие от того, что был на Z9.
Кроме того, Z10 получил диагональ немного меньше, чем предшественник. Это 6,77" вместо 6,78". Также у дисплея теперь есть 2,5D-скругления. Разрешение стало всего лишь Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, тогда как Z9 предлагал 1,5К и 144 Гц соответственно. С другой стороны, яркость у Z10 повысилась.
На Z10 появилась и оптическая стабилизация, чем не мог похвастаться Z9. В то же время фронталка стала всего 8 МП вместо 16 МП, как раньше, зато она умеет записывать видео в 4К. Картинка в целом при видеосъёмке на основную камеру получается более стабильной на Z10. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Ещё одно преимущество новой модели - это батарея и автономность. Смартфон имеет аккумулятор на 7300 мА*ч, поддерживает зарядку на 90 Вт, может спокойно прожить 2,5-3 дня.
Вывод
Если сейчас у вас Z9 и вы присматривались к Z10, то смысла в этой покупке нет. С другой стороны, если вы просто выбираете себе новый смартфон, то на Z10 стоит обратить внимание, только если для вас важны автономность, яркость экрана, качество видео и вы готовы смириться с монозвуком.