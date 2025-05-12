Правда ли, что камера в Vivo X200 Ultra радикально лучше, чем в Samsung S25 Ultra

Основная камера у S25 Ultra - на 200 МП, у X200 Ultra - на 50 МП. У Samsung первый телевик - на 10 МП с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией, у Vivo телевик на 200 МП с увеличением в 3,7 раза. Также у Vivo основная камера и ультраширик - один и тот же модуль. Фронтальный модуль у Samsung на 12 МП, у Vivo - на 50 МП. Главное же отличие S25 Ultra от X200 Ultra состоит в том, что у Samsung основная камера с фокусным расстоянием 23 мм, а у Vivo - 35 мм. Это значит, что все объекты на Vivo будут увеличиваться в 1,5 раза (если сравнивать со стандартными камерами смартфонов).

Оба смартфона умеют записывать видео на фронтальную камеру в 4К 60 к/с, при этом во время съёмки можно переключаться на основную камеру. Однако на Vivo при переключении обратно происходит рассинхрон аудио и видео. Динамический диапазон в целом лучше на X200 Ultra, а цветопередача при видеосъёмке - на S25 Ultra.

Ночью при записи видео шумов больше оказывается на Samsung, а на Vivo картинка немного подёргивается. Также у X200 Ultra меньше пересветов. Это актуально как для основной, так и для широкоугольной камеры.

Фото на основную камеру заметно качественней получаются на Vivo. Хотя нужно иметь в виду, что и фокусное расстояние у X200 Ultra - 35 мм, а у S25 Ultra - 23 мм. То есть первый снимает ближе. С другой стороны, если сравнивать ультраширик у Vivo (23 мм) и основную камеру у Samsung (23 мм), то победителем станет уже корейский флагман.

При съёмке на телевик Vivo обрабатывает фото гораздо сильнее, чем Samsung. На сверхширик у S25 Ultra получаются снимки более холодные, а у X200 Ultra - более тёплые. Также у Vivo немного лучше детализация.