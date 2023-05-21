Правда ли, что камеры в флагманском смартфоне Huawei лучше, чем у самого крутого Samsung

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил сравнил по качеству камер два дорогих смартфона: Huawei P60 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Первым делом он рассказал о видеосъёмке. С фронтальной камеры оба смартфона могут снимать в 4К 60 к/с. При этом картинка по качеству получается довольно близкая, хотя лицо на S23 Ultra выходит желтоватого оттенка, а на Huawei - розоватого. Важно ещё и то, что прямо в процессе съёмки видео на фронталку на Huawei вы можете переключаться между объективами (отдалять и приближать кадр), а на Samsung - нет. Задний фон заметно засвечивает S23 Ultra в отличие от Huawei.

Основная камера в 4К 60 к/с более контрастную картинку выдаёт на Huawei, а на Samsung контрастности не хватает. Та же самая ситуация в 1080p 30 к/с. Кроме того, Huawei немного приукрашивает цвета, а Samsung показывает так, как есть на самом деле.

В ночное время в 4К 30 к/с детализация на Huawei выше, чем на S23 Ultra, но картинка более контрастной уже становится на Samsung. Ширик снимает в обоих случаях примерно одинаково, но на Samsung словно чуть больше засветов. На 100% выигрывает Samsung при съёмке яркой неоновой надписи ночью: он в отличие от Huawei ничего не засвечивает. При использовании 3-кратного зума в 1080p 30 к/с деталей немного больше на Huawei. Во время ходьбы при съёмке на телевик оптическая стабилизация лучше работает на Samsung, а детализация лучше на Huawei.

В целом при видеосъёмке Huawei P60 Pro выдаёт более насыщенную картинку и местами даже более детализированную. Вместе с тем Samsung делает более правильную (реалистичную) картинку, также он умеет записывать видео в 8К в отличие от Huawei.

Ночные фотографии иногда лучше обрабатывает Huawei. У него чаще всего больше деталей, выше контрастность. Хотя с засветами справляется лучше всё-таки Samsung. Также в кадр информации больше вмещается на S23 Ultra.