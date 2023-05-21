Правда ли, что камеры в флагманском смартфоне Huawei лучше, чем у самого крутого Samsung

Правда ли, что камеры в флагманском смартфоне Huawei лучше, чем у самого крутого SamsungСравнивались Huawei P60 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra
Выбираете между китайским Huawei P60 Pro и корейским Samsung Galaxy S23 Ultra? Вот какие видео и фотографии выдают эти аппараты и кто из них лучше.
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил сравнил по качеству камер два дорогих смартфона: Huawei P60 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.
Первым делом он рассказал о видеосъёмке. С фронтальной камеры оба смартфона могут снимать в 4К 60 к/с. При этом картинка по качеству получается довольно близкая, хотя лицо на S23 Ultra выходит желтоватого оттенка, а на Huawei - розоватого. Важно ещё и то, что прямо в процессе съёмки видео на фронталку на Huawei вы можете переключаться между объективами (отдалять и приближать кадр), а на Samsung - нет. Задний фон заметно засвечивает S23 Ultra в отличие от Huawei.
Основная камера в 4К 60 к/с более контрастную картинку выдаёт на Huawei, а на Samsung контрастности не хватает. Та же самая ситуация в 1080p 30 к/с. Кроме того, Huawei немного приукрашивает цвета, а Samsung показывает так, как есть на самом деле.
В ночное время в 4К 30 к/с детализация на Huawei выше, чем на S23 Ultra, но картинка более контрастной уже становится на Samsung. Ширик снимает в обоих случаях примерно одинаково, но на Samsung словно чуть больше засветов. На 100% выигрывает Samsung при съёмке яркой неоновой надписи ночью: он в отличие от Huawei ничего не засвечивает. При использовании 3-кратного зума в 1080p 30 к/с деталей немного больше на Huawei. Во время ходьбы при съёмке на телевик оптическая стабилизация лучше работает на Samsung, а детализация лучше на Huawei.
В целом при видеосъёмке Huawei P60 Pro выдаёт более насыщенную картинку и местами даже более детализированную. Вместе с тем Samsung делает более правильную (реалистичную) картинку, также он умеет записывать видео в 8К в отличие от Huawei.
Ночные фотографии иногда лучше обрабатывает Huawei. У него чаще всего больше деталей, выше контрастность. Хотя с засветами справляется лучше всё-таки Samsung. Также в кадр информации больше вмещается на S23 Ultra.
Портретные фото получаются более детализированными на Huawei. Однако он кожу делает лучше, чем она есть на самом деле. На Huawei лучше геометрия лица, а ещё он лучше справляется с обработкой кожи при ярком заднем фоне.
Ночью при 3-кратном (точнее, на Hauwei - при 3,5-кратном) увеличении картинка на Huawei выходит более контрастной, с лучшей обработкой засветов. У него также меньше шумов по сравнению с Samsung и больше деталей.
На дневных фото при использовании 3-кратного зума более правильные цвета выходят на Samsung, а деталей больше вновь на Huawei.
При 10-кратном увеличении деталей уже больше становится на S23 Ultra.
Селфи-фото на обоих смартфонов получаются хорошими. Хотя чуть более контрастный снимок выходит на Samsung Galaxy S23 Ultra.
Со сверхшириком в ночное время ситуация примерно та же, что и с основной камерой. У Huawei много контраста, лучше обработка засветов, у него также побольше деталей, нет шумов по сравнению с Samsung. В помещении чуть больше деталей уже на Samsung S23 Ultra, но в целом снимки выглядят примерно одинаково. Днём сверхширик выдаёт больше деталей тоже на Samsung.
Вывод
Главное отличие в плане фото между смартфонами - это работа телевика. У Huawei получаются и днём, и ночью снимки получаются на этот объектив с хорошей детализацией. Однако он почему-то снег делает синего цвета в отличие от Samsung.