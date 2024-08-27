Правда ли, что «максимальный» смартфон Vivo не хуже Айфона 15 Pro Max

Правда ли, что «максимальный» смартфон Vivo не хуже Айфона 15 Pro MaxVivo X100 Ultra действительно выглядит более привлекательно во многом
Vivo X100 Ultra имеет дисплей AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. У iPhone 15 Pro Max — OLED с 6,7 дюйма и 120 Гц. ШИМ только на минимальной яркости у iPhone в два раза выше, чем у Vivo. В остальном устройства по этому показателю схожи.
iPhone 15 Pro Max работает на процессоре A17 Pro, Vivo X100 Ultra — на Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu результат у iPhone был сильно слабее, чем у конкурента (1,5 миллиона баллов против 2,1 миллиона), но китайские производители нередко оптимизируют «железо» так, чтобы получать большие цифры в бенчмарках. На практике разницы в скорости работы у этих моделей не было.
По скорости Wi-Fi у обоих устройств был слабоватый результат. В режиме работы с текстом проблем у iPhone нет, а вот у Vivo всё наоборот.
Существенной разницы в скорости мобильного интернета (МТС) не было.
На Vivo стоит аккумулятор на 5500 мАч, на iPhone — на 4441 мАч. Разница к концу дня у них — 9−10%.
Примеры фото с обоих смартфонов вы можете увидеть ниже.
Вывод
Протестированный смартфон iPhone 15 Pro Max имел 256 ГБ внутренней памяти, а вот Vivo X100 Ultra — 1 ТБ. При этом последний стоит дешевле. У каждой из моделей есть свои преимущества.
Так, в первую очередь iPhone 15 Pro Max лучше, чем Vivo, программным обеспечением, так есть глобальная версия в отличие от Vivo X100 Ultra для Китая. Также iPhone позволяет снимать видео в кинематографическом режиме на любую линзу, у него лучше стабилизация. Кроме того, 15 Pro Max может снимать с логарифмами и HDR в Pro RAW с любой линзы и с любого фокусного расстояния. Он подойдёт тем, кто профессионально занимается видеосъёмкой и умеет красить видео. Помимо этого, у iPhone очень хорошая фронтальная камера, одна из лучших основных камер на рынке. Макросъёмку с него удобнее делать, чем с Vivo.
Среди плюсов Vivo X100 Ultra выделяются поддержка замедленной съёмки в 4К 120 к/с, потрясающего качества 8К, в ночное время лучшая стабилизация, лучшее качество звука при записи видео. Фоторежим в целом лучше тоже у Vivo по сравнению с iPhone. Зум у китайского смартфона намного больше и качественнее, множество режимов, есть разные «обучалки». Для тех, кто только учится фотосъёмке, больше подходит однозначно Vivo.
В целом iPhone 15 Pro Max с точки зрения камеры — смартфон для продвинутых пользователей, для которых важна качественная видеосъёмка, возможность снимать в ProRes RAW с логарифмами и HDR с любого объектива. Vivo X100 Ultra — дружелюбный аппарат с шикарными функциями, которые сэкономят вам много времени. Вы сразу будете получать отличный результат без необходимости постобработки. К покупке эксперт тоже порекомендовал именно Vivo.