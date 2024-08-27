Правда ли, что «максимальный» смартфон Vivo не хуже Айфона 15 Pro Max

Vivo X100 Ultra имеет дисплей AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. У iPhone 15 Pro Max — OLED с 6,7 дюйма и 120 Гц. ШИМ только на минимальной яркости у iPhone в два раза выше, чем у Vivo. В остальном устройства по этому показателю схожи.

iPhone 15 Pro Max работает на процессоре A17 Pro, Vivo X100 Ultra — на Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu результат у iPhone был сильно слабее, чем у конкурента (1,5 миллиона баллов против 2,1 миллиона), но китайские производители нередко оптимизируют «железо» так, чтобы получать большие цифры в бенчмарках. На практике разницы в скорости работы у этих моделей не было.

По скорости Wi-Fi у обоих устройств был слабоватый результат. В режиме работы с текстом проблем у iPhone нет, а вот у Vivo всё наоборот.

Существенной разницы в скорости мобильного интернета (МТС) не было.

На Vivo стоит аккумулятор на 5500 мАч, на iPhone — на 4441 мАч. Разница к концу дня у них — 9−10%.

Примеры фото с обоих смартфонов вы можете увидеть ниже.