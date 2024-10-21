Правда ли, что между Samsung S23 FE и S24 FE нет разницы

Правда ли, что между Samsung S23 FE и S24 FE нет разницыИз них лучше всего сразу брать новинку
Фактически S23 FE — это А55, который получил процессор и камеру от S22. И это главный спорный момент этого смартфона. По сравнению с ним S24 FE — это совсем другое устройство. Это действительно немного урезанная версия S24 Plus.
Экран у S24 FE такой же, как и у S24 Plus. Процессор стоит тот же самый, камера та же самая, что и у старшей версии. Правда, зарядка чуть более медленная.
Отличаются друг от друга аппараты и по габаритам. У S24 FE дисплей 6,7 дюйма, у S23 FE — 6,4 дюйма. Рамки у последнего действительно огромные по сравнению с новинкой. Также S24 FE работает на Exynos 2400e, S23 FE — на Exynos 2200. Процессор 2200 — очень спорный. Он менее энергоэффективный и более горячий, чем 2400е. Скорость работы у S23 FE тоже хуже. Это заметно даже при повседневном использовании.
Ёмкость аккумулятора у S23 FE — 4500 мАч, у S24 FE — 4700 мАч. Оба заряжаются от блока питания максимум на 25 Вт. Это занимает 1,5 часа. При этом автономность у S24 FE намного лучше: она идентична S24+.
Селфи-камера у обеих моделей одинаковая, ширик и телевик тоже. Основная камера немного лучше на S24 FE. Примеры фото — выше.
По части звука и связи у смартфонов всё идентично.
Вывод
В целом S24 FE лучше, чем S23 FE, почти во всём. Он современнее, дольше будет оставаться актуальным, мощнее. Причём его можно купить даже вместо S24+, поскольку вы за меньшие деньги получаете всё примерно то же самое.