Правда ли, что между Samsung S23 FE и S24 FE нет разницы

Фактически S23 FE — это А55, который получил процессор и камеру от S22. И это главный спорный момент этого смартфона. По сравнению с ним S24 FE — это совсем другое устройство. Это действительно немного урезанная версия S24 Plus.

Экран у S24 FE такой же, как и у S24 Plus. Процессор стоит тот же самый, камера та же самая, что и у старшей версии. Правда, зарядка чуть более медленная.

Отличаются друг от друга аппараты и по габаритам. У S24 FE дисплей 6,7 дюйма, у S23 FE — 6,4 дюйма. Рамки у последнего действительно огромные по сравнению с новинкой. Также S24 FE работает на Exynos 2400e, S23 FE — на Exynos 2200. Процессор 2200 — очень спорный. Он менее энергоэффективный и более горячий, чем 2400е. Скорость работы у S23 FE тоже хуже. Это заметно даже при повседневном использовании.