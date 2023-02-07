Правда ли, что от кабеля зависит скорость зарядки смартфона

Правда ли, что от кабеля зависит скорость зарядки смартфонаИ какие характеристики кабеля важны
Обычно люди много внимания уделяют выбору блока питания для зарядки и совсем забывают о кабеле. Подобный подход, по мнению пользователя iXBT.com, - не совсем верный.
Фото: iXBT.com
В Интернете ведётся множество споров по поводу того, зависит ли от длины кабеля скорость зарядки устройства. На самом деле такая зависимость действительно есть. И чем длиннее кабель, тем дольше будет заряжаться смартфон от одного и того же адаптера (блока питания). Также укорачивать провод смысла нет в двух случаях: если аппарат не воспринимает более высокое напряжение или же если зарядный блок может работать только при определённых значениях.
iXBT.com
Важна также толщина кабеля для зарядки. Чем больше диаметр провода, тем выше у кабеля пропускная способность. Но смотреть нужно именно на калибр внутреннего плетения.
Калибр на упаковке либо в характеристиках кабеля указывается в следующем виде: 28/28 AWG. Первое число - это калибр проводов, которые передают информацию, второе - калибр питающих. И чем меньше второй показатель, тем лучше для скорости зарядки.
Если же ваше устройство не поддерживает быструю зарядку, то вообще не имеет смысла покупать толстые кабели. Толщину (то есть калибр) стоит увеличивать только тогда, когда вам необходимо получить ту же самую скорость зарядки, но с более длинным кабелем.