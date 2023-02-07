Правда ли, что от кабеля зависит скорость зарядки смартфона

Важна также толщина кабеля для зарядки. Чем больше диаметр провода, тем выше у кабеля пропускная способность. Но смотреть нужно именно на калибр внутреннего плетения.

Калибр на упаковке либо в характеристиках кабеля указывается в следующем виде: 28/28 AWG. Первое число - это калибр проводов, которые передают информацию, второе - калибр питающих. И чем меньше второй показатель, тем лучше для скорости зарядки.

Если же ваше устройство не поддерживает быструю зарядку, то вообще не имеет смысла покупать толстые кабели. Толщину (то есть калибр) стоит увеличивать только тогда, когда вам необходимо получить ту же самую скорость зарядки, но с более длинным кабелем.