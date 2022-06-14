Правда ли, что Samsung на процессоре Snapdragon фотографирует лучше, чем на Exynos

Эксперт канала «Честный блог» в выпуске на YouTube сравнил по фото- видеосъёмке аппараты Samsung Galaxy S22+ на Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Сначала он оценил качество видео.

Фронтальная камера вечером чуть больше засветов выдаёт на модели с Exynos, чуть хуже у неё оказывается и детализация.

А вот в Full HD 30 к/с видно, что более качественные видео, если вы снимаете ветки деревьев, получаются с S22+ на Exynos, однако вновь с засветами этот смартфон справляется хуже аналога на Snapdragon. То же самое можно заметить при записи видео на широкоугольную камеру. Телевик же лучше работает на модели с процессором Snapdragon.

В 4К на Snapdragon уже появляются засветы, но по детализации этот смартфон всё же обходит S22+ на Exynos. Широкоугольная камера и телеобъектив в таком разрешении при этом хуже оказываются на Samsung с Exynos 2200.

В дневное время разница практически не заметна между устройствами. Единственное - на Snapdragon выходит более тёплая картинка, на Exynos - более холодная и контрастная. Чуть засвечивается небо на версии со Snapdragon, то есть динамический диапазон на этом смартфоне меньше.

В целом, заключает ведущий, в видеосъёмке лучшим оказывается S22+ с Exynos 2200, но вот широкоугольная камера в 4К у него работает заметно хуже, чем на модели со Snapdragon.

С фотографиями ситуация иная. Лучшие снимки, наоборот, получаются на Galaxy S22+ с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Вечерние фото на основную камеру выходят чуть более контрастными и детализированными на модели со Snapdragon. Лучше справляется этот смартфон и с засветами. При трёхкратном и десятикратном увеличении вновь лидирует S22+ со Snapdragon 8 Gen 1, а вот ширик лучше работает на версии с Exynos.