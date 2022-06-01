Правда ли, что смартфон среднего класса в 2022 году лучше топовых моделей 2020 года?

Ведущий канала Mrwhosetheboss рассказал, какой смартфон в 2022 году лучше приобрести: среднего класса и 2022 года выпуска или топовый и 2020 года выпуска. Сравнивал эксперт такие аппараты, как Samsung A53 и S20 Ultra, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ и Mi 10 Pro, а также Oppo Find X5 Lite и Oppo Find X2 Pro.

Анализировались при этом 10 параметров. Первый - комплектация. У A53 в комплекте есть только сам телефон и кабель, в то же время Oppo Find X5 Lite предлагает ещё чехол, кабель, быструю зарядку в 65 Вт, а Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ - зарядку в 120 Вт. Если сравнивать с комплектом флагманов, то он получится примерно таким же.

Второй пункт - качество сборки. Здесь флагманы заметно опережают модели среднего класса. Заметно это даже по качеству материалов.

Далее - о фишках устройств. Практически каждый флагман имеет какую-то отличительную особенность. К примеру, у S20 Ultra это камера со 100-кратным зумом, у Mi 10 Pro камера в 108 МП, которая может снимать видео в 8К. Подобного нет у моделей средней ценовой категории.

Разъём для наушников - ещё один параметр, играющий важную роль. У флагманских смартфонов его нет, так как предполагается, что вы будете пользоваться беспроводными наушниками, у моделей среднего класса он есть. При этом топовые аппараты поддерживают беспроводную зарядку и защищены от воды и пыли по стандарту IP68. По данному пункту у смартфонов - ничья.

Ещё один фактор - это производительность. Более новые модели оснащены более современными процессорами, но по сравнению с флагманскими чипами они имеют некоторые ограничения. Главное различие между смартфонами среднего класса и топовыми - в производительности в играх. Заметно это и по результатам в Antutu: аппараты среднего класса получают по 400 тысяч баллов, а флагманы - больше 650 тысяч баллов.

Также у дорогих моделей оперативная память имеет объём от 8 до 12 ГБ, у смартфонов среднего класса - от 4 до 8 ГБ.