Правда ли, что смартфоны Sony круче остальных в профессиональном фото? Xperia 1 V против Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra

Ночные и вечерние фото с меньшим количество засветов выходят на Xiaomi. Здания ночью при этом лучше всего фотографировать на Xiaomi или Sony. Суммарно же Xiaomi 13 Ultra получил по этому пункту 15 баллов, Sony Xperia 1 V - 8 баллов, Samsung Galaxy S23 Ultra - 5 баллов.

Вывод

Sony Xperia 1 V не стал лучшим смартфоном по камерам. Тем не менее он занял в обоих сценариях второе место - сразу после Xiaomi 13 Ultra. В дневных снимках он получил всего на 4 балла меньше, чем Xiaomi, в ночных - на 7 баллов. С примерами всех фото вы можете ознакомиться выше.