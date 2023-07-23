Правда ли, что смартфоны Sony круче остальных в профессиональном фото? Xperia 1 V против Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra

Правда ли, что смартфоны Sony круче остальных в профессиональном фото? Xperia 1 V против Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 UltraКто справляется со снимками лучше?
Эксперт YouTube-канала Versus в одном из выпусков сравнил фотографии, сделанные в ночное и дневное время с Sony, Xiaomi и Samsung, по качеству. Какой смартфон в этом плане всё-так лучше?
Дневные фотографии получаются на все три устройства - Xperia 1 V, Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra - очень схожими. Тем не менее чуть лучше справляется со снимками архитектуры при естественном освещении Xiaomi. А вот фото людей лучше делает Samsung и Xiaomi. Суммарно же по этому пункту больше всего баллов набрал Xiaomi: 32 балла против 28 баллов у Sony и 23 баллов у Samsung.
Ночные и вечерние фото с меньшим количество засветов выходят на Xiaomi. Здания ночью при этом лучше всего фотографировать на Xiaomi или Sony. Суммарно же Xiaomi 13 Ultra получил по этому пункту 15 баллов, Sony Xperia 1 V - 8 баллов, Samsung Galaxy S23 Ultra - 5 баллов.
Вывод
Sony Xperia 1 V не стал лучшим смартфоном по камерам. Тем не менее он занял в обоих сценариях второе место - сразу после Xiaomi 13 Ultra. В дневных снимках он получил всего на 4 балла меньше, чем Xiaomi, в ночных - на 7 баллов. С примерами всех фото вы можете ознакомиться выше.