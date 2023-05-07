Правда ли, что топовые Samsung разряжаются намного быстрее китайских флагманских смартфонов

Что лучше брать, если вы хотите, чтобы ваш телефон прожил дольше? Samsung Galaxy S23 Plus или OnePlus 11 5G? Ведущий YouTube-канала Fiiber решил ответить на этот вопрос и протестировал автономность устройств в течение 6 часов.

OnePlus 11 оснащён аккумулятором в 5000 мАч и при этом поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. В то же время у Galaxy S23 Plus ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч и он поддерживает зарядку до 45 Вт.

Первым запустился из двух смартфонов OnePlus (хотя оба работают на базе Snapdragon 8 Gen 2). Перед началом эксперимента на обоих телефонах установили частоту обновления 120 Гц, яркость 50%, громкость 50%.