Правда ли, что у Vivo X200 Pro камера лучше, чем у Xiaomi 14 Ultra

Правда ли, что у Vivo X200 Pro камера лучше, чем у Xiaomi 14 UltraVivo в некоторых моментах разочаровал
Днём Xiaomi предлагает на выбор несколько режимов, в том числе более естественный по цветам. Также на 14 Ultra нельзя сделать качественные макрофото на основную камеру, и это разочаровывает.
Главный минус Xiaomi — это нестабильность качества снимков. Vivo X200 Pro справляется с этим гораздо лучше. Однако у Vivo меньше размер основного сенсора.
Ультраширик у Xiaomi 14 Ultra хорош только тем, что у него больше угол обзора. По динамическому диапазону же выигрывает Vivo X200 Pro.
При 2-кратном увеличении 14 Ultra даёт больше деталей, чем X200 Pro, а вот при 3,7-кратном (Vivo) или 3-кратном (Xiaomi) лучше оказывается Vivo.
С некоторыми примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Если вы будете фотографировать в авторежиме днём или ночью, то разницы между Xiaomi 14 Ultra и Vivo X200 Pro для вас не будет. Однако при 2-кратном увеличении днём и в режиме 50 МП у 14 Ultra было преимущество с точки зрения деталей. В целом же Xiaomi выдаёт менее стабильные по качеству снимки по сравнению с Vivo.