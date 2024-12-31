Правда ли, что у Vivo X200 Pro камера лучше, чем у Xiaomi 14 Ultra

Днём Xiaomi предлагает на выбор несколько режимов, в том числе более естественный по цветам. Также на 14 Ultra нельзя сделать качественные макрофото на основную камеру, и это разочаровывает.

Главный минус Xiaomi — это нестабильность качества снимков. Vivo X200 Pro справляется с этим гораздо лучше. Однако у Vivo меньше размер основного сенсора.

Ультраширик у Xiaomi 14 Ultra хорош только тем, что у него больше угол обзора. По динамическому диапазону же выигрывает Vivo X200 Pro.

При 2-кратном увеличении 14 Ultra даёт больше деталей, чем X200 Pro, а вот при 3,7-кратном (Vivo) или 3-кратном (Xiaomi) лучше оказывается Vivo.

С некоторыми примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.