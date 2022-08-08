Правда ли, что у Xiaomi и Redmi разные по качеству камеры в одном и том же бюджете? И кто лучше?

В одном из выпусков на канале «Честный блог» его ведущий Фил протестировал в различных сценариях смартфоны Redmi K50 Pro и Xiaomi 12 Pro. Всё оказалось не так однозначно.

В плане видеосъёмки с фронтальной камеры, если записывать что-то на фоне заката, то лучше справляется Redmi. Этот смартфон в отличие от конкурента не засвечивает задний фон.

Основная камера в режиме 4К 30 к/с у Redmi К50 Pro, наоборот, хуже справляется с засветами. То есть динамический диапазон у него немного меньше.

В Full HD 60 к/с на основной объектив получается видеосъёмка более качественной тоже на Xiaomi 12 Pro. К тому же на этом смартфоне лучше работает стабилизация.

Сверхширокоугольный объектив также лучше оказывается на Xiaomi.

В ночное время преимущество Xiaomi в съёмке видео становится ещё заметнее. Это видно и по основной камере в 4К 30 к/с, где у 12 Pro лучше детализация, баланс белого и меньше шумов, и по широкоугольной в Full HD 30 к/с.

Что касается фотографий, то в вечерние часы на основную камеру Redmi делает более тёмные фото, но лучше справляется с засветами. Детализация при этом лучше оказывается на Xiaomi. Сверхширокоугольная камера и в том, и в другом случае снимает примерно одинаково.

В дневное время 12 Pro делает слишком насыщенные снимки. При этом по детализации вновь оба смартфона максимально близки, но чуть лучше всё-таки Xiaomi.

С портретными снимками ситуация похожая. Причём на Xiaomi портретный режим (с размытием заднего фона) включается только в том случае, если вы делаете фото с увеличением. В то же время Redmi может фотографировать в этом режиме и без увеличения. Если сравнивать снимки, то разница между ними будет заключаться по большей части только в цветопередаче. Более насыщенные цвета выходят именно на Xiaomi 12 Pro, но в режиме портрета он хуже, чем Redmi K50 Pro, обрабатывает лицо. Также детализация на некоторых фото у Xiaomi заметно лучше.

Селфи-камера на 12 Pro при этом показывает себя тоже лучше. К примеру, она однозначно выигрывает по деталям.

Все фото вы можете увидеть ниже.