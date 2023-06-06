Правда ли, что в новом смартфоне Xiaomi камера качественнее, чем у iPhone 14 Pro Max

Может ли китайский дорогущий смартфон по камерам быть лучше, чем iPhone 14 Pro Max? На этот вопрос ответил эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ». Он сравнил Xiaomi 13 Ultra с лучшим аппаратом Apple.

Фронтальная камера на Xiaomi не может в отличие от iPhone записывать видео в 4К 60 к/с. Ну и заметно также, что на iPhone 14 Pro Max лучше динамический диапазон (поэтому он лучше справляется с засветами, со светлым задним фоном), лучше детализация.

Основная камера в 4К 60 к/с у iPhone тоже лучше обрабатывает засветы по сравнению с «китайцем». Ещё на iPhone более реалистичная цветопередача.

Ночью в 4К 60 к/с на iPhone 14 Pro Max в целом картинка выглядит интереснее, чем на Xiaomi 13 Ultra. Но засветов у Xiaomi уже меньше.

При этом заметно, что ультраширик в ночное время гораздо лучше справляется с видеосъёмкой у iPhone. Это касается и цветопередачи, и засветов.

В Full HD 30 к/с при 2,6-кратном (Xiaomi) и 3-кратном (iPhone) увеличении меньше шумов и лучше детализация на Xiaomi 13 Ultra. При 10-кратном увеличении, однако, лидирует уже китайский смартфон.

В целом фронтальная камера однозначно лучше оказывается на iPhone, а основные камеры - в чём-то лучше тоже на iPhone, а в чём-то - на Xiaomi. К примеру, телевик более качественный стоит на Xiaomi 13 Ultra, а ширик - на iPhone 14 Pro Max.

Портретные снимки на iPhone 14 Pro Max получаются с большим количеством деталей по сравнению с Xiaomi. Но вот цветопередача на iPhone не совсем естественная. Ещё смартфон от Apple плохо справляется с вырезанием деталей при портретной съёмке и выдаёт больше шумов.

На дневных фотографиях, как ни странно, деталей чуть побольше у Xiaomi 13 Ultra. Но он иногда сильно засвечивает объекты.

Сверхширокоугольный объектив делает очень тёмные фотографии у Xiaomi по сравнению с iPhone. Но опять же засвеченные области лучше обрабатывает iPhone 14 Pro Max.