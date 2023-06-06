Правда ли, что в новом смартфоне Xiaomi камера качественнее, чем у iPhone 14 Pro Max

Правда ли, что в новом смартфоне Xiaomi камера качественнее, чем у iPhone 14 Pro MaxЭти телефоны сравнили в фото- и видеосъёмке
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил выяснил, превосходит ли по камерам Xiaomi 13 Ultra топовый флагман Apple iPhone 14 Pro Max. И результаты получились интересными.
Может ли китайский дорогущий смартфон по камерам быть лучше, чем iPhone 14 Pro Max? На этот вопрос ответил эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ». Он сравнил Xiaomi 13 Ultra с лучшим аппаратом Apple.
Фронтальная камера на Xiaomi не может в отличие от iPhone записывать видео в 4К 60 к/с. Ну и заметно также, что на iPhone 14 Pro Max лучше динамический диапазон (поэтому он лучше справляется с засветами, со светлым задним фоном), лучше детализация.
Основная камера в 4К 60 к/с у iPhone тоже лучше обрабатывает засветы по сравнению с «китайцем». Ещё на iPhone более реалистичная цветопередача.
Ночью в 4К 60 к/с на iPhone 14 Pro Max в целом картинка выглядит интереснее, чем на Xiaomi 13 Ultra. Но засветов у Xiaomi уже меньше.
При этом заметно, что ультраширик в ночное время гораздо лучше справляется с видеосъёмкой у iPhone. Это касается и цветопередачи, и засветов.
В Full HD 30 к/с при 2,6-кратном (Xiaomi) и 3-кратном (iPhone) увеличении меньше шумов и лучше детализация на Xiaomi 13 Ultra. При 10-кратном увеличении, однако, лидирует уже китайский смартфон.
В целом фронтальная камера однозначно лучше оказывается на iPhone, а основные камеры - в чём-то лучше тоже на iPhone, а в чём-то - на Xiaomi. К примеру, телевик более качественный стоит на Xiaomi 13 Ultra, а ширик - на iPhone 14 Pro Max.
Портретные снимки на iPhone 14 Pro Max получаются с большим количеством деталей по сравнению с Xiaomi. Но вот цветопередача на iPhone не совсем естественная. Ещё смартфон от Apple плохо справляется с вырезанием деталей при портретной съёмке и выдаёт больше шумов.
На дневных фотографиях, как ни странно, деталей чуть побольше у Xiaomi 13 Ultra. Но он иногда сильно засвечивает объекты.
Сверхширокоугольный объектив делает очень тёмные фотографии у Xiaomi по сравнению с iPhone. Но опять же засвеченные области лучше обрабатывает iPhone 14 Pro Max.
В ночное время с засветами тоже лучше справляется основная камера на iPhone. Но на этих же фотографиях у iPhone 14 Pro Max заметны шумы. По деталям на обоих смартфонах всё примерно одинаково.
На телевик (при 2,6-кратном на Xiaomi и 3-кратном на iPhone) фотографии чуть более чёткие и контрастные получаются у iPhone 14 Pro Max. При 10-кратном увеличении деталей уже больше на Xiaomi.
Селфи-снимки получаются в целом на оба смартфона примерно одинаковыми.
Вывод
Xiaomi 13 Ultra показывает себя очень достойно в сравнении с iPhone 14 Pro Max. К тому же у него два телевика, больше возможностей для фотосъёмки, а также более приятные портретные фотографии. Хотя в видеосъёмке, безусловно, лидирует iPhone.