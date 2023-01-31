Правда ли, что в смартфонах Huawei камеры до сих пор лучше, чем даже в iPhone 14 Pro Max

Правда ли, что в смартфонах Huawei камеры до сих пор лучше, чем даже в iPhone 14 Pro MaxИли всё-таки лучше взять новый iPhone?
Ведущий YouTube-канала Han's Tech Talk протестировал фото и видео у смартфонов iPhone 14 Pro Max и Huawei Mate 50 Pro. Окажется ли «китаец» лучше?
Фото: Han's Tech Talk
Эксперт YouTube-канала Han's Tech Talk сравнил по качеству фотографий и видео смартфоны iPhone 14 Pro Max и Huawei Mate 50 Pro. Кто же из них лучше?
Начал ведущий с видео на селфи-камеры. Лучше с засветами справляется днём Huawei Mate 50 Pro. По стабилизации же устройства примерно одинаковые.
Фото в портретном режиме немного бледнее получаются на iPhone 14 Pro Max. Это особенно заметно при увеличении снимков. Но в целом большой разницы между фотографиями нет, кроме цветопередачи, баланса белого. На iPhone снимки получаются более естественные, тогда как на Huawei - более контрастные. Также края лучше обрезает Huawei.
Что касается дневных снимков, то между ними тоже особой разницы нет. Единственное - у камер смартфонов разная цветопередача, а у iPhone 14 Pro Max - шире динамический диапазон.
На фотографиях, сделанных на ультраширик iPhone 14 Pro Max, цвета выглядят более насыщенными. Обходит iPhone конкурента и по детализации, контрастности.
При использовании зума видно, что при увеличении в 10 раз Huawei начинает показывать лучшие результаты по сравнению с iPhone. До этого же лидировал смартфон Apple.
Фотографии людей (не в портретном, а в стандартном режиме) не получаются ни в том, ни в другом случае на 100% естественными.
Удивительно, но у Huawei очень плохие селфи-фото с точки зрения детализации по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Кроме того, у китайского смартфона хуже динамический диапазон.
В помещении при плохом освещении Huawei совершенно не способен конкурировать с iPhone. Последний делает снимки с лучшей экспозицией, балансом белого, цветопередачей.
Фото на сверхширик при слабом освещении получаются очень хорошими в обоих случаях. Однако баланс белого, динамический диапазон, экспозиция, цвета в целом лучше на iPhone 14 Pro Max.
В ночном режиме снимки снова лучше получаются на iPhone 14 Pro Max.
То же самое можно сказать о ночных фото, сделанных с использованием зума.
Видео в 4К 30 к/с при плохом освещении более качественным выходит вновь на iPhone 14 Pro Max. У него лучше стабилизация, цветопередача, меньше шумов.
Action Mode отчасти лучше выглядит на Huawei. Этот смартфон выдаёт больше деталей, у него лучше цвета. Правда, при этом стабилизация в любом случае со стабилизацией в 4К справляется удачнее iPhone 14 Pro Max.
Вывод
Эксперт признался, что после сравнения двух смартфонов разочаровался в Huawei Mate 50 Pro. Производительность камеры у iPhone 14 Pro Max оказывается гораздо лучше.