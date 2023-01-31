Правда ли, что в смартфонах Huawei камеры до сих пор лучше, чем даже в iPhone 14 Pro Max

Эксперт YouTube-канала Han's Tech Talk сравнил по качеству фотографий и видео смартфоны iPhone 14 Pro Max и Huawei Mate 50 Pro. Кто же из них лучше?

Начал ведущий с видео на селфи-камеры. Лучше с засветами справляется днём Huawei Mate 50 Pro. По стабилизации же устройства примерно одинаковые.

Фото в портретном режиме немного бледнее получаются на iPhone 14 Pro Max. Это особенно заметно при увеличении снимков. Но в целом большой разницы между фотографиями нет, кроме цветопередачи, баланса белого. На iPhone снимки получаются более естественные, тогда как на Huawei - более контрастные. Также края лучше обрезает Huawei.